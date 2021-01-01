Meizu M6 Note против Apple iPhone XS
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 августа 2017 года Meizu M6 Note с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 5.8-дюймового Apple iPhone XS, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Meizu M6 Note
- Комплектуется на 1342 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2658 мАч
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 128 ГБ
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Процессор имеет на 2 ядра больше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone XS
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- На 49% выше максимальная яркость экрана (658 против 442 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
- Тонкие рамки – на 11.9% выше полезная площадь экрана
- Стабилизация изображения
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Meizu
- Возможность записи 4K-видео
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|5.5 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|1125 x 2436 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|71%
|82.9%
|Особенности
|-
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|98.8%
|ШИМ (PWM)
|-
|240 Гц
|Время отклика
|-
|4.4 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|154.6 мм
|143.6 мм
|Ширина
|75.2 мм
|70.9 мм
|Толщина
|8.3 мм
|7.7 мм
|Вес
|173 грамма
|177 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Металл
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой, Серебристый
|Золотой, Серый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 625
|Apple A12 Bionic
|Макс. частота
|2000 МГц
|2490 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
|Размер транзистора
|14 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Apple A12 Bionic GPU
|Частота GPU
|650 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|~124 Гфлопс
|~560 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|16, 32, 64 ГБ
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
|-
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.3
|iOS 12 (С обновлением до iOS 14.4)
|Оболочка UI
|Flyme 7
|-
|Размер системы из коробки
|-
|11.8 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|2658 мАч
|Мощность зарядки
|24 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, mCharge (50% за 30 минут)
|Да (50% за 60 минут)
|Время полной зарядки
|1:33 ч.
|2:40 ч.
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Quad LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.0
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|3088 x 2316
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|6
|16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2017 года
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2017 года
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - iPhone XS
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone XS более удачной покупкой.
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