Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 августа 2017 года Meizu M6 Note с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 5.65-дюймового Huawei Honor 9 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.