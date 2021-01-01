Главная > Сравнение смартфонов > M6 Note vs Honor 9 Lite – что лучше выбрать?

Meizu M6 Note против Huawei Honor 9 Lite

Мейзу М6 Ноте
VS
Хуавей Хонор 9 Лайт
Meizu M6 Note
Huawei Honor 9 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 августа 2017 года Meizu M6 Note с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 5.65-дюймового Huawei Honor 9 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Meizu M6 Note
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Быстрая зарядка мощностью 24 Ватт
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 625
Причины выбрать Huawei Honor 9 Lite
  • На 40% выше максимальная яркость экрана (621 против 442 нит)
  • Более новая ОС: Android 9 против 7.3
  • Тонкие рамки – на 5.12% выше полезная площадь экрана
  • Весит на 24 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
M6 Note
vs
Honor 9 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.5 дюймов 5.65 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 427 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 71% 76.12%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 29 мс
Контрастность - 1529:1
Максимальная яркость
M6 Note
442 нит
Honor 9 Lite +40%
621 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 154.6 мм 151 мм
Ширина 75.2 мм 71.9 мм
Толщина 8.3 мм 7.6 мм
Вес 173 грамма 149 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серебристый Сапфировый синий, Черный, Ледяной серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
M6 Note
71%
Honor 9 Lite +7%
76.12%

Производительность

Тестируем Мейзу М6 Ноте и Хуавей Хонор 9 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625 HiSilicon Kirin 659
Макс. частота 2000 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 16 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-T830 MP2
Частота GPU 650 МГц 600 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16, 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
M6 Note
898
Honor 9 Lite +2%
916
Geekbench 4.4 (многоядерный)
M6 Note +10%
3960
Honor 9 Lite
3585
AnTuTu Benchmark 7
M6 Note +2%
76101
Honor 9 Lite
74854
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.3 Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Flyme 7 EMUI 9
Размер системы из коробки - 9.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 24 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, mCharge (50% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:33 ч. 2:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Meizu M6 Note vs Huawei Honor 9 Lite
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4160 x 3120
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние 26 мм 28 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
M6 Note
н/д
Honor 9 Lite
86.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2017 года Декабрь 2017 года
Дата начала продаж Декабрь 2017 года Февраль 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.96 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность - выбирайте Meizu M6 Note, а если дисплей, программное обеспечение и корпус – то Huawei Honor 9 Lite.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. M6 Note vs Note 9
2. M6 Note vs Meizu M6
3. Honor 9 Lite vs Redmi Note 7
4. Honor 9 Lite vs Galaxy A10
5. Honor 9 Lite vs Redmi Note 8
6. Honor 9 Lite vs Redmi 8
7. Honor 9 Lite vs P Smart (2019)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях