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Meizu M6 Note против M3 Note

Мейзу М6 Ноте
VS
Мейзу М3 Ноте
Meizu M6 Note
Meizu M3 Note

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 августа 2017 года Meizu M6 Note с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 5.5-дюймового Meizu M3 Note, который имеет процессор MediaTek MT6755 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Meizu M6 Note
  • Быстрая зарядка мощностью 24 Ватт
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Более новая ОС: Android 7.3 против 5.1
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
Причины выбрать Meizu M3 Note
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
M6 Note
vs
M3 Note

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.5 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 71% 72.14%
Максимальная яркость
M6 Note
442 нит
M3 Note +2%
451 нит

Дизайн и корпус

Высота 154.6 мм 153.6 мм
Ширина 75.2 мм 75.5 мм
Толщина 8.3 мм 8.2 мм
Вес 173 грамма 163 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Металл
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серебристый Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
M6 Note
71%
M3 Note +2%
72.14%

Производительность

Тестируем Мейзу М6 Ноте и Мейзу М3 Ноте в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625 MediaTek MT6755
Макс. частота 2000 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (8) -
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 -
Размер транзистора 14 нанометров -
Графика Adreno 506 -
Частота GPU 650 МГц 700 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32, 64 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
M6 Note +1%
898
M3 Note
889
Geekbench 4.4 (многоядерный)
M6 Note +31%
3960
M3 Note
3020
AnTuTu Benchmark 7
M6 Note +72%
76101
M3 Note
44209
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.3 Android 5.1
Оболочка UI Flyme 7 Flyme UI

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4100 мАч
Мощность зарядки 24 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, mCharge (50% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:33 ч. 2:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
M6 Note
н/д
M3 Note
11:33 ч.
Время просмотра видео
M6 Note
н/д
M3 Note
11:18 ч.
Время разговора (3G)
M6 Note
н/д
M3 Note
48:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Meizu M6 Note vs Meizu M3 Note
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24.99 мм
- Размер пикселя: 1.144 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 2592 x 1944
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 41.95 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
M6 Note
н/д
M3 Note
71 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Август 2017 года Апрель 2016 года
Дата начала продаж Декабрь 2017 года Июнь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Meizu M6 Note более удачной покупкой.

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