Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 августа 2017 года Meizu M6 Note с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 5.2-дюймового Meizu M5, который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.