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Meizu M6 Note против Meizu M5

Мейзу М6 Ноте
VS
Мейзу М5
Meizu M6 Note
Meizu M5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 августа 2017 года Meizu M6 Note с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 5.2-дюймового Meizu M5, который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Meizu M6 Note
  • Комплектуется на 930 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3070 мАч
  • На 42% выше плотность пикселей (401 vs 282 PPI)
  • Быстрая зарядка мощностью 24 Ватт
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 625
  • Более новая ОС: Android 7.3 против 6
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
  • Смартфон на 10 месяцев новее
Причины выбрать Meizu M5
  • Весит на 35 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
M6 Note
vs
Meizu M5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.5 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 71% 69.79%
Максимальная яркость
M6 Note
442 нит
Meizu M5 +7%
474 нит

Дизайн и корпус

Высота 154.6 мм 147.2 мм
Ширина 75.2 мм 72.8 мм
Толщина 8.3 мм 8 мм
Вес 173 грамма 138 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серебристый Синий, Черный, Золотой, Серый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
M6 Note +2%
71%
Meizu M5
69.79%

Производительность

Тестируем Мейзу М6 Ноте и Мейзу М5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625 MediaTek MT6750
Макс. частота 2000 МГц 1500 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-T860 MP2
Частота GPU 650 МГц 520 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~24 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 667 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32, 64 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
M6 Note +34%
898
Meizu M5
669
Geekbench 4.4 (многоядерный)
M6 Note +43%
3960
Meizu M5
2766
AnTuTu Benchmark 7
M6 Note +103%
76101
Meizu M5
37550
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.3 Android 6.0
Оболочка UI Flyme 7 Flyme 6.3

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3070 мАч
Мощность зарядки 24 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, mCharge (50% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:33 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
M6 Note
н/д
Meizu M5
10:27 ч.
Время просмотра видео
M6 Note
н/д
Meizu M5
10:26 ч.
Время разговора (3G)
M6 Note
н/д
Meizu M5
15:26 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Meizu M6 Note vs Meizu M5
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25.81 мм
- Размер пикселя: 1.133 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 2560 x 1920
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 41.44 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
M6 Note
н/д
Meizu M5
82 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Август 2017 года Октябрь 2016 года
Дата начала продаж Декабрь 2017 года Январь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для тела - 1.16 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Meizu M6 Note более удачной покупкой.

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