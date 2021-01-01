Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 сентября 2017 года Meizu M6 с экраном 5.2" и чипом MediaTek MT6750, против 5.65-дюймового Huawei Honor 9 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.