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Meizu M6 против Huawei Y5 (2019)

Мейзу М6
VS
Хуавей У5 (2019)
Meizu M6
Huawei Y5 (2019)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 сентября 2017 года Meizu M6 с экраном 5.2" и чипом MediaTek MT6750, против 5.71-дюймового Huawei Y5 (2019), который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Meizu M6
  • Быстрая зарядка мощностью 24 Ватт
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
Причины выбрать Huawei Y5 (2019)
  • На 0.51" большая диагональ экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 32% выше максимальная яркость экрана (584 против 442 нит)
  • Более новая ОС: Android 9 против 7
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio A22
  • Тонкие рамки – на 8.78% выше полезная площадь экрана
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Meizu M6
vs
Y5 (2019)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.2 дюймов 5.71 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 69.32% 78.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.1%
ШИМ (PWM) - 1000 Гц
Время отклика - 22 мс
Контрастность - 955:1
Максимальная яркость
Meizu M6
442 нит
Y5 (2019) +32%
584 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 148.2 мм 147.1 мм
Ширина 72.8 мм 70.78 мм
Толщина 8.3 мм 8.5 мм
Вес 143 грамма 146 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серебристый Синий, Черный, Черная кожанная крышка, Коричневая кожанная крышка
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Meizu M6
69.32%
Y5 (2019) +13%
78.1%

Производительность

Тестируем Мейзу М6 и Хуавей У5 (2019) в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6750 MediaTek Helio A22
Макс. частота 1500 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 4 (4)
Архитектура - 4 ядра по 1 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-T860 MP2 PowerVR GE8320
Частота GPU 520 МГц 650 МГц
FLOPS ~24 Гфлопс ~42.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Meizu M6
н/д
Y5 (2019)
163
Geekbench 5 (многоядерный)
Meizu M6
н/д
Y5 (2019)
540
AnTuTu Benchmark 7
Meizu M6
36220
Y5 (2019) +55%
55972
AnTuTu Benchmark 8
Meizu M6
н/д
Y5 (2019)
73988
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7 Android 9.0
Оболочка UI Flyme 7.3 EMUI 9
Размер системы из коробки - 5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3070 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 24 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, mCharge (60% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 2:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Meizu M6 vs Huawei Y5 (2019)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.133 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1920
Апертура f/2.0 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Meizu M6
н/д
Y5 (2019)
81.1 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2017 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2017 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.42 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.86 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Y5 (2019) более удачной покупкой.

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