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Meizu M6 против M3 Note

Мейзу М6
VS
Мейзу М3 Ноте
Meizu M6
Meizu M3 Note

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 сентября 2017 года Meizu M6 с экраном 5.2" и чипом MediaTek MT6750, против 5.5-дюймового Meizu M3 Note, который имеет процессор MediaTek MT6755 и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Meizu M6
  • Быстрая зарядка мощностью 24 Ватт
  • Более новая ОС: Android 7 против 5.1
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Весит на 20 граммов меньше
Причины выбрать Meizu M3 Note
  • Комплектуется на 1030 мАч более емким аккумулятором – 4100 против 3070 мАч
  • На 42% выше плотность пикселей (401 vs 282 PPI)
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Meizu M6
vs
M3 Note

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.2 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 69.32% 72.14%
Максимальная яркость
Meizu M6
442 нит
M3 Note +2%
451 нит

Дизайн и корпус

Высота 148.2 мм 153.6 мм
Ширина 72.8 мм 75.5 мм
Толщина 8.3 мм 8.2 мм
Вес 143 грамма 163 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Металл
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серебристый Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Meizu M6
69.32%
M3 Note +4%
72.14%

Производительность

Тестируем Мейзу М6 и Мейзу М3 Ноте в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6750 MediaTek MT6755
Макс. частота 1500 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) -
Архитектура - 4 ядра по 1 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53		 -
Размер транзистора 28 нанометров -
Графика Mali-T860 MP2 -
Частота GPU 520 МГц 700 МГц
FLOPS ~24 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Meizu M6
586
M3 Note +52%
889
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Meizu M6
2300
M3 Note +31%
3020
AnTuTu Benchmark 7
Meizu M6
36220
M3 Note +22%
44209
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7 Android 5.1
Оболочка UI Flyme 7.3 Flyme UI

Батарея

Характеристики
Объем 3070 мАч 4100 мАч
Мощность зарядки 24 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, mCharge (60% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 2:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Meizu M6
н/д
M3 Note
11:33 ч.
Время просмотра видео
Meizu M6
н/д
M3 Note
11:18 ч.
Время разговора (3G)
Meizu M6
н/д
M3 Note
48:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Meizu M6 vs Meizu M3 Note
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.133 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24.99 мм
- Размер пикселя: 1.144 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2592 x 1944
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 41.95 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Meizu M6
н/д
M3 Note
71 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2017 года Апрель 2016 года
Дата начала продаж Декабрь 2017 года Июнь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и производительность - выбирайте Meizu M3 Note, а если программное обеспечение и корпус – то Meizu M6.

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