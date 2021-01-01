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Meizu M6T против Huawei Y5 (2019)

Мейзу М6Т
VS
Хуавей У5 (2019)
Meizu M6T
Huawei Y5 (2019)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года Meizu M6T с экраном 5.7" и чипом MediaTek MT6750, против 5.71-дюймового Huawei Y5 (2019), который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Meizu M6T
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
Причины выбрать Huawei Y5 (2019)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 32% выше максимальная яркость экрана (584 против 442 нит)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio A22
  • Более новая ОС: Android 9 против 8
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Смартфон на 1 год новее
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Meizu M6T
vs
Y5 (2019)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.7 дюймов 5.71 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 75.66% 78.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.1%
ШИМ (PWM) - 1000 Гц
Время отклика - 22 мс
Контрастность - 955:1
Максимальная яркость
Meizu M6T
442 нит
Y5 (2019) +32%
584 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 152.3 мм 147.1 мм
Ширина 73 мм 70.78 мм
Толщина 8.4 мм 8.5 мм
Вес 145 граммов 146 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Красный, Золотой Синий, Черный, Черная кожанная крышка, Коричневая кожанная крышка
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Meizu M6T
75.66%
Y5 (2019) +3%
78.1%

Производительность

Тестируем Мейзу М6Т и Хуавей У5 (2019) в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6750 MediaTek Helio A22
Макс. частота 1500 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 4 (4)
Архитектура - 4 ядра по 1 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-T860 MP2 PowerVR GE8320
Частота GPU 520 МГц 650 МГц
FLOPS ~24 Гфлопс ~42.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Meizu M6T
н/д
Y5 (2019)
163
Geekbench 5 (многоядерный)
Meizu M6T
н/д
Y5 (2019)
540
AnTuTu Benchmark 7
Meizu M6T
40553
Y5 (2019) +38%
55972
AnTuTu Benchmark 8
Meizu M6T
н/д
Y5 (2019)
73988
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0) Android 9.0
Оболочка UI Flyme UI 7 EMUI 9
Размер системы из коробки - 5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки - 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Meizu M6T vs Huawei Y5 (2019)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25.81 мм
- Размер пикселя: 1.13 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1920
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 32.9 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Meizu M6T
н/д
Y5 (2019)
81.1 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Май 2018 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.42 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.86 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Y5 (2019) более удачной покупкой.

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