Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года Meizu M6T с экраном 5.7" и чипом MediaTek MT6750, против 5.5-дюймового Meizu M5 Note, который имеет процессор MediaTek MT6755 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.