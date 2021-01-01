Главная > Сравнение смартфонов > Meizu M6T vs M5 Note – что лучше выбрать?

Meizu M6T против M5 Note

Мейзу М6Т
VS
Мейзу М5 Ноте
Meizu M6T
Meizu M5 Note

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года Meizu M6T с экраном 5.7" и чипом MediaTek MT6750, против 5.5-дюймового Meizu M5 Note, который имеет процессор MediaTek MT6755 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Meizu M6T
  • Более современная версия Bluetooth (v4.1)
  • Более новая ОС: Android 8 против 6
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Весит на 30 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Meizu M5 Note
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3300 мАч
  • На 42% выше плотность пикселей (401 vs 282 PPI)
  • Быстрая зарядка мощностью 24 Ватт

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Meizu M6T
vs
M5 Note

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.7 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 18:9 16:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 75.66% 71.86%
Максимальная яркость
Meizu M6T
442 нит
M5 Note +4%
461 нит

Дизайн и корпус

Высота 152.3 мм 153.6 мм
Ширина 73 мм 75.8 мм
Толщина 8.4 мм 8.1 мм
Вес 145 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Красный, Золотой Синий, Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Meizu M6T +5%
75.66%
M5 Note
71.86%

Производительность

Тестируем Мейзу М6Т и Мейзу М5 Ноте в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6750 MediaTek MT6755
Макс. частота 1500 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) -
Архитектура - 4 ядра по 1 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53		 -
Размер транзистора 28 нанометров -
Графика Mali-T860 MP2 -
Частота GPU 520 МГц 700 МГц
FLOPS ~24 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 16, 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Meizu M6T
597
M5 Note +20%
717
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Meizu M6T
2438
M5 Note +19%
2902
AnTuTu Benchmark 7
Meizu M6T
40553
M5 Note +38%
56011
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0) Android 6.0
Оболочка UI Flyme UI 7 Flyme 5.2

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки - 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, mCharge (35% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Meizu M6T
н/д
M5 Note
16:16 ч.
Время просмотра видео
Meizu M6T
н/д
M5 Note
8:31 ч.
Время разговора (3G)
Meizu M6T
н/д
M5 Note
35:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Meizu M6T vs Meizu M5 Note
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25.81 мм
- Размер пикселя: 1.13 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24.99 мм
- Размер пикселя: 1.157 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2576 x 1936
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 32.9 мм 52.49 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Meizu M6T
н/д
M5 Note
86 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Май 2018 года Декабрь 2016 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность и корпус - выбирайте Meizu M5 Note, а если программное обеспечение и камера – то Meizu M6T.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi 7A vs Meizu M6T
2. Meizu M6 vs Meizu M6T
3. Meizu Note 8 vs Meizu M6T
4. Huawei Y5 (2019) vs Meizu M6T
5. Meizu M5S vs Meizu M5 Note

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях