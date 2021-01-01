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Meizu MX6 против Meizu C9

Мейзу MX6
VS
Мейзу С9
Meizu MX6
Meizu C9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 июля 2016 года Meizu MX6 с экраном 5.5" и чипом MediaTek MT6797, против 5.45-дюймового Meizu C9, который имеет процессор Spreadtrum SC9832E и вышел на 29 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Meizu MX6
  • На 74% выше максимальная яркость экрана (603 против 347 нит)
  • Современный порт USB Type-C
  • На 36% выше плотность пикселей (401 vs 295 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 24 Ватт
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
Причины выбрать Meizu C9
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 128 ГБ
  • Более новая ОС: Android 8 против 6
  • Смартфон на 2 года и 5 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Meizu MX6
vs
Meizu C9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.5 дюймов 5.45 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 72.43% 73.87%
Максимальная яркость
Meizu MX6 +74%
603 нит
Meizu C9
347 нит

Дизайн и корпус

Высота 153.6 мм 146.2 мм
Ширина 75.2 мм 71.2 мм
Толщина 7.2 мм 9.7 мм
Вес 155 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Meizu MX6
72.43%
Meizu C9 +2%
73.87%

Производительность

Тестируем Мейзу MX6 и Мейзу С9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6797 Spreadtrum SC9832E
Макс. частота 2300 МГц 1300 МГц
CPU-ядер 10 (2 + 4 + 4) -
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.85 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A72		 -
Размер транзистора 20 нанометров -
Графика Mali-T880 MP4 -
Частота GPU 780 МГц 680 МГц
FLOPS ~122 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 667 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Meizu MX6 +128%
1588
Meizu C9
697
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Meizu MX6 +60%
2990
Meizu C9
1869
AnTuTu Benchmark 7
Meizu MX6 +477%
90634
Meizu C9
15705
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 Android 8.0
Оболочка UI Flyme UI Flyme UI
Размер системы из коробки - 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3060 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 24 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, mCharge (60% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:49 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Meizu MX6
9:27 ч.
Meizu C9
н/д
Время просмотра видео
Meizu MX6
9:07 ч.
Meizu C9
н/д
Время разговора (3G)
Meizu MX6
17:19 ч.
Meizu C9
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Meizu MX6 vs Meizu C9
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (480p) Нет
Количество объективов 1 (12 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.17 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 27.53 мм -
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/4"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Meizu MX6
72 дБ
Meizu C9
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2016 года Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2016 года Декабрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.27 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.162 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Meizu MX6 более удачной покупкой.

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