Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 июля 2016 года Meizu MX6 с экраном 5.5" и чипом MediaTek MT6797, против 5.45-дюймового Meizu C9, который имеет процессор Spreadtrum SC9832E и вышел на 29 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.