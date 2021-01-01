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Meizu MX6 против M6 Note

Мейзу MX6
VS
Мейзу М6 Ноте
Meizu MX6
Meizu M6 Note

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 июля 2016 года Meizu MX6 с экраном 5.5" и чипом MediaTek MT6797, против 5.5-дюймового Meizu M6 Note, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 625 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Meizu MX6
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (603 против 442 нит)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 18 граммов меньше
Причины выбрать Meizu M6 Note
  • Комплектуется на 940 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3060 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 128 ГБ
  • Более новая ОС: Android 7.3 против 6
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 625
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Meizu MX6
vs
M6 Note

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.5 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 72.43% 71%
Максимальная яркость
Meizu MX6 +36%
603 нит
M6 Note
442 нит

Дизайн и корпус

Высота 153.6 мм 154.6 мм
Ширина 75.2 мм 75.2 мм
Толщина 7.2 мм 8.3 мм
Вес 155 граммов 173 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый Синий, Черный, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Meizu MX6 +2%
72.43%
M6 Note
71%

Производительность

Тестируем Мейзу MX6 и Мейзу М6 Ноте в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6797 Qualcomm Snapdragon 625
Макс. частота 2300 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 10 (2 + 4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.85 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A72		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 20 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-T880 MP4 Adreno 506
Частота GPU 780 МГц 650 МГц
FLOPS ~122 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 16, 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Meizu MX6 +77%
1588
M6 Note
898
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Meizu MX6
2990
M6 Note +32%
3960
AnTuTu Benchmark 7
Meizu MX6 +19%
90634
M6 Note
76101
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Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 Android 7.3
Оболочка UI Flyme UI Flyme 7

Батарея

Характеристики
Объем 3060 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 24 Вт 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, mCharge (60% за 30 минут) Да, mCharge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:33 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Meizu MX6
9:27 ч.
M6 Note
н/д
Время просмотра видео
Meizu MX6
9:07 ч.
M6 Note
н/д
Время разговора (3G)
Meizu MX6
17:19 ч.
M6 Note
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Meizu MX6 vs Meizu M6 Note
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (480p) Нет
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.17 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.0
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 27.53 мм 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.06"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Meizu MX6
72 дБ
M6 Note
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2016 года Август 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2016 года Декабрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность и камера - выбирайте Meizu M6 Note, а если производительность и коммуникации – то Meizu MX6.

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