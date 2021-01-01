Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 июля 2016 года Meizu MX6 с экраном 5.5" и чипом MediaTek MT6797, против 5.7-дюймового Meizu M6T, который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.