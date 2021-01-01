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Meizu MX6 против Meizu M6T

Мейзу MX6
VS
Мейзу М6Т
Meizu MX6
Meizu M6T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 июля 2016 года Meizu MX6 с экраном 5.5" и чипом MediaTek MT6797, против 5.7-дюймового Meizu M6T, который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Meizu MX6
  • Современный порт USB Type-C
  • На 42% выше плотность пикселей (401 vs 282 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (603 против 442 нит)
  • Быстрая зарядка мощностью 24 Ватт
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek MT6797
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
Причины выбрать Meizu M6T
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 128 ГБ
  • Более новая ОС: Android 8 против 6
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Meizu MX6
vs
Meizu M6T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.5 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 72.43% 75.66%
Максимальная яркость
Meizu MX6 +36%
603 нит
Meizu M6T
442 нит

Дизайн и корпус

Высота 153.6 мм 152.3 мм
Ширина 75.2 мм 73 мм
Толщина 7.2 мм 8.4 мм
Вес 155 граммов 145 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый Черный, Красный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Meizu MX6
72.43%
Meizu M6T +4%
75.66%

Производительность

Тестируем Мейзу MX6 и Мейзу М6Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6797 MediaTek MT6750
Макс. частота 2300 МГц 1500 МГц
CPU-ядер 10 (2 + 4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.85 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A72		 - 4 ядра по 1 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 20 нанометров 28 нанометров
Графика Mali-T880 MP4 Mali-T860 MP2
Частота GPU 780 МГц 520 МГц
FLOPS ~122 Гфлопс ~24 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 667 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Meizu MX6 +166%
1588
Meizu M6T
597
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Meizu MX6 +23%
2990
Meizu M6T
2438
AnTuTu Benchmark 7
Meizu MX6 +123%
90634
Meizu M6T
40553
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI Flyme UI Flyme UI 7

Батарея

Характеристики
Объем 3060 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 24 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, mCharge (60% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 2:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Meizu MX6
9:27 ч.
Meizu M6T
н/д
Время просмотра видео
Meizu MX6
9:07 ч.
Meizu M6T
н/д
Время разговора (3G)
Meizu MX6
17:19 ч.
Meizu M6T
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Meizu MX6 vs Meizu M6T
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (480p) Нет
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.17 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25.81 мм
- Размер пикселя: 1.13 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 27.53 мм 32.9 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Meizu MX6
72 дБ
Meizu M6T
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2016 года Май 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2016 года Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Meizu MX6 более удачной покупкой.

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