Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года Meizu Note 8 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 632, против 5.8-дюймового Apple iPhone XS, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.