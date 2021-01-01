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Meizu Note 8 против Apple iPhone XS

Мейзу Ноут 8
VS
Эпл Айфон XS
Meizu Note 8
Apple iPhone XS

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года Meizu Note 8 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 632, против 5.8-дюймового Apple iPhone XS, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Meizu Note 8
  • Комплектуется на 942 мАч более емким аккумулятором – 3600 против 2658 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 128 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone XS
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 49% выше максимальная яркость экрана (658 против 442 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Meizu
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Note 8
vs
iPhone XS

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.37% 82.9%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.8%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 4.4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Note 8
442 нит
iPhone XS +49%
658 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 153.6 мм 143.6 мм
Ширина 75.5 мм 70.9 мм
Толщина 7.9 мм 7.7 мм
Вес 168 граммов 177 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Фиолетовый Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Note 8
80.37%
iPhone XS +3%
82.9%

Производительность

Тестируем Мейзу Ноут 8 и Эпл Айфон XS в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 632 Apple A12 Bionic
Макс. частота 1800 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Gold (Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Размер транзистора 14 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 506 Apple A12 Bionic GPU
Частота GPU 650 МГц 1100 МГц
FLOPS ~124.8 Гфлопс ~560 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Note 8
269
iPhone XS +312%
1107
Geekbench 5 (многоядерный)
Note 8
1208
iPhone XS +133%
2813
AnTuTu Benchmark 7
Note 8
102882
iPhone XS +273%
384156
AnTuTu Benchmark 8
Note 8
132975
iPhone XS +157%
342040
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 iOS 12 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI Flyme UI 7.3 -
Размер системы из коробки - 11.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3600 мАч 2658 мАч
Мощность зарядки 24 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, mCharge (47% за 30 минут) Да (50% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Note 8
н/д
iPhone XS
10:20 ч.
Время просмотра видео
Note 8
н/д
iPhone XS
11:21 ч.
Время разговора (3G)
Note 8
н/д
iPhone XS
14:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Meizu Note 8 vs Apple iPhone XS
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3088 x 2316
Апертура f/2 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 13 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Note 8
н/д
iPhone XS
87.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - iPhone XS
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone XS более удачной покупкой.

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