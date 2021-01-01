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Meizu Note 8 против Huawei Y5 (2019)

Мейзу Ноут 8
VS
Хуавей У5 (2019)
Meizu Note 8
Huawei Y5 (2019)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года Meizu Note 8 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 632, против 5.71-дюймового Huawei Y5 (2019), который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Meizu Note 8
  • Показывает на 80% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 37% выше плотность пикселей (402 vs 294 PPI)
  • Быстрая зарядка мощностью 24 Ватт
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 580 мАч более емким аккумулятором – 3600 против 3020 мАч
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • На 65% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 269 и 163 баллов
Причины выбрать Huawei Y5 (2019)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 32% выше максимальная яркость экрана (584 против 442 нит)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Более новая ОС: Android 9 против 8.1
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio A22
  • Весит на 22 грамма меньше
  • Смартфон на 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Note 8
vs
Y5 (2019)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6 дюймов 5.71 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.37% 78.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.1%
ШИМ (PWM) - 1000 Гц
Время отклика - 22 мс
Контрастность - 955:1
Максимальная яркость
Note 8
442 нит
Y5 (2019) +32%
584 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 153.6 мм 147.1 мм
Ширина 75.5 мм 70.78 мм
Толщина 7.9 мм 8.5 мм
Вес 168 граммов 146 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Фиолетовый Синий, Черный, Черная кожанная крышка, Коричневая кожанная крышка
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Note 8 +3%
80.37%
Y5 (2019)
78.1%

Производительность

Тестируем Мейзу Ноут 8 и Хуавей У5 (2019) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 632 MediaTek Helio A22
Макс. частота 1800 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 4 (4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Gold (Cortex-A73		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 506 PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
FLOPS ~124.8 Гфлопс ~42.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Note 8 +65%
269
Y5 (2019)
163
Geekbench 5 (многоядерный)
Note 8 +124%
1208
Y5 (2019)
540
AnTuTu Benchmark 7
Note 8 +84%
102882
Y5 (2019)
55972
AnTuTu Benchmark 8
Note 8 +80%
132975
Y5 (2019)
73988
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 9.0
Оболочка UI Flyme UI 7.3 EMUI 9
Размер системы из коробки - 5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3600 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 24 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, mCharge (47% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Meizu Note 8 vs Huawei Y5 (2019)
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1920
Апертура f/2 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 13 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Note 8
н/д
Y5 (2019)
81.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2018 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.42 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.86 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Meizu Note 8 более удачной покупкой.

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