Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года Meizu Note 8 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 632, против 6-дюймового Meizu 16, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.