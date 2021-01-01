Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 ноября 2016 года Meizu Pro 6 Plus с экраном 5.7" и чипом Exynos 8 Octa 8890, против 5.2-дюймового Meizu M6, который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.