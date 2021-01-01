Meizu Pro 6 Plus против Meizu M6
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 ноября 2016 года Meizu Pro 6 Plus с экраном 5.7" и чипом Exynos 8 Octa 8890, против 5.2-дюймового Meizu M6, который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Meizu Pro 6 Plus
- На 83% выше плотность пикселей (515 vs 282 PPI)
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Стабилизация изображения
- На 0.5" большая диагональ экрана
- Использует более быструю память LPDDR4 1794 МГц
- Комплектуется на 330 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 3070 мАч
- Более энергоэффективный CPU – Exynos 8 Octa 8890
- Возможность записи 4K-видео
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Тонкие рамки – на 5.39% выше полезная площадь экрана
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Meizu M6
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 128 ГБ
- Более новая ОС: Android 7 против 6
- Весит на 15 граммов меньше
- Смартфон на 10 месяцев новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
46
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
41
17
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
56
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
46
38
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
69
50
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
51
39
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|5.7 дюймов
|5.2 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2560 пикселей
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Плотность пикселей
|515 точек на дюйм
|282 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|74.71%
|69.32%
Дизайн и корпус
|Высота
|155.6 мм
|148.2 мм
|Ширина
|77.3 мм
|72.8 мм
|Толщина
|7.3 мм
|8.3 мм
|Вес
|158 граммов
|143 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Золотой, Серый, Серебристый
|Синий, Черный, Золотой, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 8 Octa 8890
|MediaTek MT6750
|Макс. частота
|2300 МГц
|1500 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Mongoose
|- 4 ядра по 1 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|14 нанометров
|28 нанометров
|Графика
|Mali-T880 MP12
|Mali-T860 MP2
|Частота GPU
|900 МГц
|520 МГц
|FLOPS
|~249 Гфлопс
|~24 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|2, 3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1794 МГц
|667 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|16, 32 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 128 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный)
Pro 6 Plus +147%
1447
586
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Pro 6 Plus +78%
4100
2300
AnTuTu Benchmark 7
Pro 6 Plus +208%
111384
36220
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6
|Android 7
|Оболочка UI
|Flyme 7.3
|Flyme 7.3
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|3070 мАч
|Мощность зарядки
|24 Вт
|24 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, mCharge (55% за 30 минут)
|Да, mCharge (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|1:20 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:51 ч.
Время просмотра видео
14:42 ч.
Время разговора (3G)
16:06 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.17 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.133 микрон
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.4 микрон
|-
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|4.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|9
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Дата выхода
|Ноябрь 2016 года
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2016 года
|Декабрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Meizu Pro 6 Plus более удачной покупкой.
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