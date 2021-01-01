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Meizu Pro 6 Plus против M6 Note

Мейзу Про 6 Плюс
VS
Мейзу М6 Ноте
Meizu Pro 6 Plus
Meizu M6 Note

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 ноября 2016 года Meizu Pro 6 Plus с экраном 5.7" и чипом Exynos 8 Octa 8890, против 5.5-дюймового Meizu M6 Note, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 625 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Meizu Pro 6 Plus
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 28% выше плотность пикселей (515 vs 401 PPI)
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR4 1794 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Meizu M6 Note
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 128 ГБ
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3400 мАч
  • Более новая ОС: Android 7.3 против 6
  • Смартфон на 9 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pro 6 Plus
vs
M6 Note

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.7 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 74.71% 71%
Максимальная яркость
Pro 6 Plus
442 нит
M6 Note
442 нит

Дизайн и корпус

Высота 155.6 мм 154.6 мм
Ширина 77.3 мм 75.2 мм
Толщина 7.3 мм 8.3 мм
Вес 158 граммов 173 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Золотой, Серый, Серебристый Синий, Черный, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pro 6 Plus +5%
74.71%
M6 Note
71%

Производительность

Тестируем Мейзу Про 6 Плюс и Мейзу М6 Ноте в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 8 Octa 8890 Qualcomm Snapdragon 625
Макс. частота 2300 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Mongoose		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-T880 MP12 Adreno 506
Частота GPU 900 МГц 650 МГц
FLOPS ~249 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1794 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 16, 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Pro 6 Plus +61%
1447
M6 Note
898
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Pro 6 Plus +4%
4100
M6 Note
3960
AnTuTu Benchmark 7
Pro 6 Plus +46%
111384
M6 Note
76101
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6 Android 7.3
Оболочка UI Flyme 7.3 Flyme 7

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 24 Вт 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, mCharge (55% за 30 минут) Да, mCharge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:33 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pro 6 Plus
15:51 ч.
M6 Note
н/д
Время просмотра видео
Pro 6 Plus
14:42 ч.
M6 Note
н/д
Время разговора (3G)
Pro 6 Plus
16:06 ч.
M6 Note
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Meizu Pro 6 Plus vs Meizu M6 Note
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.17 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.0
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1.4 микрон 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 9 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pro 6 Plus
70 дБ
M6 Note
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2016 года Август 2017 года
Дата начала продаж Декабрь 2016 года Декабрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Meizu Pro 6 Plus более удачной покупкой.

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