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Meizu Pro 6 Plus против Meizu MX6

Мейзу Про 6 Плюс
VS
Мейзу MX6
Meizu Pro 6 Plus
Meizu MX6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 ноября 2016 года Meizu Pro 6 Plus с экраном 5.7" и чипом Exynos 8 Octa 8890, против 5.5-дюймового Meizu MX6, который имеет процессор MediaTek MT6797 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Meizu Pro 6 Plus
  • На 41% лучшая автономность (96 vs 68 часов)
  • На 28% выше плотность пикселей (515 vs 401 PPI)
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR4 1794 МГц
  • Комплектуется на 340 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 3060 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 8 Octa 8890
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Meizu MX6
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (603 против 442 нит)
  • Процессор имеет на 2 ядра больше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pro 6 Plus
vs
Meizu MX6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.7 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 74.71% 72.43%
Максимальная яркость
Pro 6 Plus
442 нит
Meizu MX6 +36%
603 нит

Дизайн и корпус

Высота 155.6 мм 153.6 мм
Ширина 77.3 мм 75.2 мм
Толщина 7.3 мм 7.2 мм
Вес 158 граммов 155 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Металл
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Золотой, Серый, Серебристый Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pro 6 Plus +3%
74.71%
Meizu MX6
72.43%

Производительность

Тестируем Мейзу Про 6 Плюс и Мейзу MX6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 8 Octa 8890 MediaTek MT6797
Макс. частота 2300 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 10 (2 + 4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Mongoose		 - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.85 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A72
Размер транзистора 14 нанометров 20 нанометров
Графика Mali-T880 MP12 Mali-T880 MP4
Частота GPU 900 МГц 780 МГц
FLOPS ~249 Гфлопс ~122 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1794 МГц 800 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 eMMC 5.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Pro 6 Plus
1447
Meizu MX6 +10%
1588
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Pro 6 Plus +37%
4100
Meizu MX6
2990
AnTuTu Benchmark 7
Pro 6 Plus +23%
111384
Meizu MX6
90634
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6 Android 6.0
Оболочка UI Flyme 7.3 Flyme UI

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 3060 мАч
Мощность зарядки 24 Вт 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, mCharge (55% за 30 минут) Да, mCharge (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pro 6 Plus +67%
15:51 ч.
Meizu MX6
9:27 ч.
Время просмотра видео
Pro 6 Plus +59%
14:42 ч.
Meizu MX6
9:07 ч.
Время разговора (3G)
Pro 6 Plus
16:06 ч.
Meizu MX6 +7%
17:19 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Meizu Pro 6 Plus vs Meizu MX6
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (480p)
Количество объективов 1 (12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.17 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.17 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2560 x 1920
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 27.53 мм
Размер пикселя 1.4 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 9 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pro 6 Plus
70 дБ
Meizu MX6 +3%
72 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2016 года Июль 2016 года
Дата начала продаж Декабрь 2016 года Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Meizu Pro 6 Plus более удачной покупкой.

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