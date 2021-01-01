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Meizu Pro 7 Plus против Huawei P20 Lite

Мейзу Про 7 Плюс
VS
Хуавей П20 Лайт
Meizu Pro 7 Plus
Huawei P20 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 июля 2017 года Meizu Pro 7 Plus с экраном 5.7" и чипом MediaTek MT6799, против 5.84-дюймового Huawei P20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Meizu Pro 7 Plus
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 3500 против 3000 мАч
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek MT6799
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • На 19% выше плотность пикселей (515 vs 432 PPI)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
Причины выбрать Huawei P20 Lite
  • На 10% лучшая автономность (77 vs 70 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Более новая ОС: Android 9 против 7
  • Тонкие рамки – на 6.78% выше полезная площадь экрана
  • Весит на 25 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6 мм уже
  • Смартфон на 7 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pro 7 Plus
vs
P20 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.7 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18.9:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 73.94% 80.72%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.8%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Контрастность - 1035:1
Максимальная яркость
Pro 7 Plus
445 нит
P20 Lite +7%
475 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 157.3 мм 148.6 мм
Ширина 77.2 мм 71.2 мм
Толщина 7.3 мм 7.4 мм
Вес 170 граммов 145 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый Синий, Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Pro 7 Plus
73.94%
P20 Lite +9%
80.72%

Производительность

Тестируем Мейзу Про 7 Плюс и Хуавей П20 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6799 HiSilicon Kirin 659
Макс. частота 2600 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 10 (2 + 4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A35
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 10 нанометров 16 нанометров
Графика PowerVR GT7400 Plus Mali-T830 MP2
Частота GPU 800 МГц 900 МГц
FLOPS ~205 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Pro 7 Plus +75%
1631
P20 Lite
933
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Pro 7 Plus +55%
5621
P20 Lite
3628
AnTuTu Benchmark 7
Pro 7 Plus +72%
128262
P20 Lite
74536
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Flyme 6 EMUI 9.0
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 24 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, mCharge (50% за 30 минут) Да (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pro 7 Plus
10:14 ч.
P20 Lite +9%
11:09 ч.
Время просмотра видео
Pro 7 Plus +12%
10:53 ч.
P20 Lite
9:44 ч.
Время разговора (3G)
Pro 7 Plus
16:11 ч.
P20 Lite +3%
16:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Meizu Pro 7 Plus vs Huawei P20 Lite
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3000 x 4000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 2 (16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.17 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 12 МП
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 28 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pro 7 Plus
74
P20 Lite
н/д
Качество видео
Pro 7 Plus
65
P20 Lite
н/д
Итоговая оценка камеры
Pro 7 Plus
71
P20 Lite
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 10 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pro 7 Plus +7%
90 дБ
P20 Lite
84.1 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Июль 2017 года Март 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.21 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность, коммуникации и звук - выбирайте Meizu Pro 7 Plus, а если программное обеспечение и корпус – то Huawei P20 Lite.

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