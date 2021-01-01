Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 июля 2017 года Meizu Pro 7 Plus с экраном 5.7" и чипом MediaTek MT6799, против 5.7-дюймового Meizu Pro 6 Plus, который имеет процессор Exynos 8 Octa 8890 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.