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Meizu Pro 7 Plus против Pro 6 Plus

Мейзу Про 7 Плюс
VS
Мейзу Про 6 Плюс
Meizu Pro 7 Plus
Meizu Pro 6 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 июля 2017 года Meizu Pro 7 Plus с экраном 5.7" и чипом MediaTek MT6799, против 5.7-дюймового Meizu Pro 6 Plus, который имеет процессор Exynos 8 Octa 8890 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Meizu Pro 7 Plus
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek MT6799
  • Более новая ОС: Android 7 против 6
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против UFS 2.0
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Смартфон на 8 месяцев новее
Причины выбрать Meizu Pro 6 Plus
  • На 37% лучшая автономность (96 vs 70 часов)
  • Стабилизация изображения
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pro 7 Plus
vs
Pro 6 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.7 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 1440 x 2560 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 515 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 73.94% 74.71%
Максимальная яркость
Pro 7 Plus +1%
445 нит
Pro 6 Plus
442 нит

Дизайн и корпус

Высота 157.3 мм 155.6 мм
Ширина 77.2 мм 77.3 мм
Толщина 7.3 мм 7.3 мм
Вес 170 граммов 158 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pro 7 Plus
73.94%
Pro 6 Plus +1%
74.71%

Производительность

Тестируем Мейзу Про 7 Плюс и Мейзу Про 6 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6799 Samsung Exynos 8 Octa 8890
Макс. частота 2600 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 10 (2 + 4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A35
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Mongoose
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика PowerVR GT7400 Plus Mali-T880 MP12
Частота GPU 800 МГц 900 МГц
FLOPS ~205 Гфлопс ~249 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1794 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Pro 7 Plus +13%
1631
Pro 6 Plus
1447
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Pro 7 Plus +37%
5621
Pro 6 Plus
4100
AnTuTu Benchmark 7
Pro 7 Plus +15%
128262
Pro 6 Plus
111384
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 Android 6
Оболочка UI Flyme 6 Flyme 7.3

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 24 Вт 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, mCharge (50% за 30 минут) Да, mCharge (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pro 7 Plus
10:14 ч.
Pro 6 Plus +53%
15:51 ч.
Время просмотра видео
Pro 7 Plus
10:53 ч.
Pro 6 Plus +37%
14:42 ч.
Время разговора (3G)
Pro 7 Plus
16:11 ч.
Pro 6 Plus
16:06 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Meizu Pro 7 Plus vs Meizu Pro 6 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3000 x 4000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.17 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.17 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Монохромный объектив - 12 МП
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 2560 x 1920
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон 1.4 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 10 9
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pro 7 Plus +29%
90 дБ
Pro 6 Plus
70 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2017 года Ноябрь 2016 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Декабрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и звук - выбирайте Meizu Pro 7 Plus, а если автономность – то Meizu Pro 6 Plus.

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