Meizu Pro 7 Plus против Pro 6 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 июля 2017 года Meizu Pro 7 Plus с экраном 5.7" и чипом MediaTek MT6799, против 5.7-дюймового Meizu Pro 6 Plus, который имеет процессор Exynos 8 Octa 8890 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Meizu Pro 7 Plus
- Более современная версия Bluetooth (v4.2)
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek MT6799
- Более новая ОС: Android 7 против 6
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против UFS 2.0
- Процессор имеет на 2 ядра больше
- Смартфон на 8 месяцев новее
Причины выбрать Meizu Pro 6 Plus
- На 37% лучшая автономность (96 vs 70 часов)
- Стабилизация изображения
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
63
63
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
48
40
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
59
66
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
46
46
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
69
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
53
51
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|5.7 дюймов
|5.7 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2560 пикселей
|1440 x 2560 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Плотность пикселей
|515 точек на дюйм
|515 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|73.94%
|74.71%
Дизайн и корпус
|Высота
|157.3 мм
|155.6 мм
|Ширина
|77.2 мм
|77.3 мм
|Толщина
|7.3 мм
|7.3 мм
|Вес
|170 граммов
|158 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Серебристый
|Золотой, Серый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6799
|Samsung Exynos 8 Octa 8890
|Макс. частота
|2600 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|10 (2 + 4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A35
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A73
|- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Mongoose
|Размер транзистора
|10 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|PowerVR GT7400 Plus
|Mali-T880 MP12
|Частота GPU
|800 МГц
|900 МГц
|FLOPS
|~205 Гфлопс
|~249 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1794 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.0
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный)
Pro 7 Plus +13%
1631
1447
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Pro 7 Plus +37%
5621
4100
AnTuTu Benchmark 7
Pro 7 Plus +15%
128262
111384
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.0
|Android 6
|Оболочка UI
|Flyme 6
|Flyme 7.3
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|24 Вт
|24 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, mCharge (50% за 30 минут)
|Да, mCharge (55% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|1:25 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:14 ч.
Pro 6 Plus +53%
15:51 ч.
Время просмотра видео
10:53 ч.
Pro 6 Plus +37%
14:42 ч.
Время разговора (3G)
16:11 ч.
16:06 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|3000 x 4000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.17 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.17 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Монохромный объектив
|- 12 МП
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|-
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1 микрон
|1.4 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
74
Качество видео
65
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|10
|9
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2017 года
|Ноябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2017 года
|Декабрь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и звук - выбирайте Meizu Pro 7 Plus, а если автономность – то Meizu Pro 6 Plus.
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