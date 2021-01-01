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Meizu Pro 7 Plus против Pro 7

Мейзу Про 7 Плюс
VS
Мейзу Про 7
Meizu Pro 7 Plus
Meizu Pro 7

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 26 июля 2017 года Meizu Pro 7 Plus с экраном 5.7" и чипом MediaTek MT6799, против 5.2-дюймового Meizu Pro 7, который имеет процессор MediaTek Helio P25. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Meizu Pro 7 Plus
  • На 28% выше максимальная яркость экрана (445 против 347 нит)
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 3500 против 3000 мАч
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • На 22% выше плотность пикселей (515 vs 423 PPI)
Причины выбрать Meizu Pro 7
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.5 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pro 7 Plus
vs
Pro 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.7 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 423 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 73.94% 71.8%
Максимальная яркость
Pro 7 Plus +28%
445 нит
Pro 7
347 нит

Дизайн и корпус

Высота 157.3 мм 147.6 мм
Ширина 77.2 мм 70.7 мм
Толщина 7.3 мм 7.3 мм
Вес 170 граммов 163 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый Черный, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pro 7 Plus +3%
73.94%
Pro 7
71.8%

Производительность

Тестируем Мейзу Про 7 Плюс и Мейзу Про 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6799 MediaTek Helio P25
Макс. частота 2600 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 10 (2 + 4 + 4) -
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A35
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A73		 -
Размер транзистора 10 нанометров -
Графика PowerVR GT7400 Plus -
Частота GPU 800 МГц -
FLOPS ~205 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Pro 7 Plus
1631
Pro 7
1634
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Pro 7 Plus +2%
5621
Pro 7
5528
AnTuTu Benchmark 7
Pro 7 Plus +1%
128262
Pro 7
127599
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 Android 7.0
Оболочка UI Flyme 6 Flyme 7.3

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 24 Вт 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, mCharge (50% за 30 минут) Да, mCharge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pro 7 Plus
10:14 ч.
Pro 7
н/д
Время просмотра видео
Pro 7 Plus
10:53 ч.
Pro 7
н/д
Время разговора (3G)
Pro 7 Plus
16:11 ч.
Pro 7
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Meizu Pro 7 Plus vs Meizu Pro 7
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3000 x 4000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет -
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.17 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.17 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 12 МП
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pro 7 Plus
74
Pro 7
н/д
Качество видео
Pro 7 Plus
65
Pro 7
н/д
Итоговая оценка камеры
Pro 7 Plus
71
Pro 7
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 10 10
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pro 7 Plus
90 дБ
Pro 7
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2017 года Июль 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Meizu Pro 7 Plus. У него лучшие дисплей и автономность.

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Всего проголосовало: 6

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