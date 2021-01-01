Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 июля 2017 года Meizu Pro 7 с экраном 5.2" и чипом MediaTek Helio P25, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.