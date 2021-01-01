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Meizu Pro 7 против Huawei Honor 10

Мейзу Про 7
VS
Хуавей Хонор 10
Meizu Pro 7
Huawei Honor 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 июля 2017 года Meizu Pro 7 с экраном 5.2" и чипом MediaTek Helio P25, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Meizu Pro 7
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei Honor 10
  • На 0.64" большая диагональ экрана
  • На 44% выше максимальная яркость экрана (499 против 347 нит)
  • Более новая ОС: Android 10 против 7
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 3000 мАч
  • Тонкие рамки – на 8.1% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Pro 7
56
Honor 10
58
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Pro 7
47
Honor 10
56
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Pro 7
61
Honor 10
65
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Pro 7
46
Honor 10
53
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Pro 7
71
Honor 10
71
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Pro 7
52
Honor 10
59

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pro 7
vs
Honor 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.2 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.9:9
Плотность пикселей 423 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 71.8% 79.9%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Контрастность - 1423:1
Максимальная яркость
Pro 7
347 нит
Honor 10 +44%
499 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 147.6 мм 149.6 мм
Ширина 70.7 мм 71.2 мм
Толщина 7.3 мм 7.7 мм
Вес 163 грамма 153 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pro 7
71.8%
Honor 10 +11%
79.9%

Производительность

Тестируем Мейзу Про 7 и Хуавей Хонор 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P25 HiSilicon Kirin 970
Макс. частота 2400 МГц 2360 МГц
CPU-ядер - 8 (4 + 4)
Архитектура - - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
Размер транзистора - 10 нанометров
Графика - Mali G72 MP12
Частота GPU - 767 МГц
FLOPS - ~347 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pro 7
н/д
Honor 10
347
Geekbench 5 (многоядерный)
Pro 7
н/д
Honor 10
1510
AnTuTu Benchmark 7
Pro 7
127599
Honor 10 +64%
209874
AnTuTu Benchmark 8
Pro 7
н/д
Honor 10
159477
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI Flyme 7.3 EMUI 9.1
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 24 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, mCharge (50% за 30 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pro 7
н/д
Honor 10
11:50 ч.
Время просмотра видео
Pro 7
н/д
Honor 10
11:37 ч.
Время разговора (3G)
Pro 7
н/д
Honor 10
21:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Meizu Pro 7 vs Huawei Honor 10
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео - Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 2 (16 МП + 24 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.17 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 12 МП
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 5760 x 4312
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 10 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pro 7
н/д
Honor 10
84.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2017 года Апрель 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.79 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.15 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 10 более удачной покупкой.

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