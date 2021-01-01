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Meizu Pro 7 против Note 9

Мейзу Про 7
VS
Мейзу Ноте 9
Meizu Pro 7
Meizu Note 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 июля 2017 года Meizu Pro 7 с экраном 5.2" и чипом MediaTek Helio P25, против 6.2-дюймового Meizu Note 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 675 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Meizu Pro 7
  • Возможность записи 4K-видео
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
Причины выбрать Meizu Note 9
  • На 1" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Тонкие рамки – на 13.55% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 27% выше максимальная яркость экрана (442 против 347 нит)
  • Более новая ОС: Android 9 против 7
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Pro 7
56
Note 9
60
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Pro 7
47
Note 9
51
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Pro 7
61
Note 9
71
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Pro 7
46
Note 9
52
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Pro 7
71
Note 9
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Pro 7
52
Note 9
59

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pro 7
vs
Note 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.2 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1080 x 2244 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18.7:9
Плотность пикселей 423 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 71.8% 85.35%
Максимальная яркость
Pro 7
347 нит
Note 9 +27%
442 нит

Дизайн и корпус

Высота 147.6 мм 153.1 мм
Ширина 70.7 мм 74.4 мм
Толщина 7.3 мм 8.6 мм
Вес 163 грамма 169.7 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Pro 7
71.8%
Note 9 +19%
85.35%

Производительность

Тестируем Мейзу Про 7 и Мейзу Ноте 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P25 Qualcomm Snapdragon 675
Макс. частота 2400 МГц 2000 МГц
CPU-ядер - 8 (2 + 6)
Архитектура - - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора - 11 нанометров
Графика - Adreno 612
Частота GPU - 700-750 МГц
FLOPS - ~328.2 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pro 7
н/д
Note 9
474
Geekbench 5 (многоядерный)
Pro 7
н/д
Note 9
912
AnTuTu Benchmark 7
Pro 7
127599
Note 9 +37%
174982
AnTuTu Benchmark 8
Pro 7
н/д
Note 9
199629
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 Android 9.0
Оболочка UI Flyme 7.3 Flyme 7.2

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 24 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, mCharge (50% за 30 минут) Да, mCharge (50% за 38 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Meizu Pro 7 vs Meizu Note 9
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео - Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 2 (48 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.17 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Монохромный объектив - 12 МП
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
-
Времяпролетный объектив - - 5 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 5180 x 3880
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 10 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Июль 2017 года Март 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Meizu Note 9 более удачной покупкой.

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Всего проголосовало: 6

Сравнения с конкурентами

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4. Note 9 или Mi A3
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6. Note 9 или Redmi Note 9 Pro
7. Note 9 или iPhone X
8. Note 9 или 16 Plus

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