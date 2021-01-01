Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 августа 2016 года Meizu U20 с экраном 5.5" и чипом MediaTek MT6755, против 5.2-дюймового Meizu M6, который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.