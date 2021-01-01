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Meizu U20 против Meizu M6

Мейзу U20
VS
Мейзу М6
Meizu U20
Meizu M6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 августа 2016 года Meizu U20 с экраном 5.5" и чипом MediaTek MT6755, против 5.2-дюймового Meizu M6, который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Meizu U20
  • На 42% выше плотность пикселей (401 vs 282 PPI)
  • На 0.3" большая диагональ экрана
Причины выбрать Meizu M6
  • Быстрая зарядка мощностью 24 Ватт
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (442 против 396 нит)
  • Более новая ОС: Android 7 против 6
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Весит на 15 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Meizu U20
vs
Meizu M6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.5 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 72.52% 69.32%
Максимальная яркость
Meizu U20
396 нит
Meizu M6 +12%
442 нит

Дизайн и корпус

Высота 153 мм 148.2 мм
Ширина 75.4 мм 72.8 мм
Толщина 7.7 мм 8.3 мм
Вес 158 граммов 143 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой, Розовое золото Синий, Черный, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Meizu U20 +5%
72.52%
Meizu M6
69.32%

Производительность

Тестируем Мейзу U20 и Мейзу М6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6755 MediaTek MT6750
Макс. частота 1800 МГц 1500 МГц
CPU-ядер - 8 (4 + 4)
Архитектура - - 4 ядра по 1 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора - 28 нанометров
Графика - Mali-T860 MP2
Частота GPU 700 МГц 520 МГц
FLOPS - ~24 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 667 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Meizu U20 +35%
791
Meizu M6
586
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Meizu U20
2277
Meizu M6 +1%
2300
AnTuTu Benchmark 7
Meizu U20 +37%
49740
Meizu M6
36220
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 Android 7
Оболочка UI Flyme UI Flyme 7.3

Батарея

Характеристики
Объем 3260 мАч 3070 мАч
Мощность зарядки - 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, mCharge (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 3:30 ч. 1:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Meizu U20 vs Meizu M6
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24.99 мм
- Размер пикселя: 1.157 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.133 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 41.44 мм -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Август 2016 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Октябрь 2016 года Декабрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и производительность - выбирайте Meizu U20, а если программное обеспечение, автономность и корпус – то Meizu M6.

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