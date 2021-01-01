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Meizu X8 против Apple iPhone X

Мейзу Х8
VS
Эпл Айфон X
Meizu X8
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2018 года Meizu X8 с экраном 6.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 710, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Meizu X8
  • Современный порт USB Type-C
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 494 мАч более емким аккумулятором – 3210 против 2716 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Смартфон на 1 год новее
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (665 против 507 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Meizu
  • Показывает на 29% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • На 15% выше плотность пикселей (458 vs 398 PPI)
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Meizu X8
vs
iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.2 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2220 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.77% 82.9%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 99.3%
ШИМ (PWM) 2315 Гц 240 Гц
Время отклика 66.8 мс 2.2 мс
Контрастность 1625:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Meizu X8
507 нит
iPhone X +31%
665 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 151.2 мм 143.6 мм
Ширина 74.6 мм 70.9 мм
Толщина 7.8 мм 7.7 мм
Вес 160 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Meizu X8 +5%
86.77%
iPhone X
82.9%

Производительность

Тестируем Мейзу Х8 и Эпл Айфон X в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 710 Apple A11 Bionic
Макс. частота 2200 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 2.39 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 616 Apple GPU
Частота GPU 500 МГц -
FLOPS ~384 Гфлопс ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Meizu X8
386
iPhone X +141%
929
Geekbench 5 (многоядерный)
Meizu X8
1451
iPhone X +65%
2387
AnTuTu Benchmark 7
Meizu X8
158579
iPhone X +56%
247466
AnTuTu Benchmark 8
Meizu X8
194526
iPhone X +29%
251266
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI Flyme UI -
Размер системы из коробки 12 ГБ 5.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3210 мАч 2716 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, mCharge (45% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Meizu X8
н/д
iPhone X
9:26 ч.
Время просмотра видео
Meizu X8
н/д
iPhone X
12:07 ч.
Время разговора (3G)
Meizu X8
н/д
iPhone X
19:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Meizu X8 vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Размер пикселя: 1 микрон
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840 3472 x 2063
Апертура f/2 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 32 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.78" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Meizu X8
н/д
iPhone X
101
Качество видео
Meizu X8
н/д
iPhone X
89
Итоговая оценка камеры
Meizu X8
н/д
iPhone X
97

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Meizu X8 +4%
88.3 дБ
iPhone X
85.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2018 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone X более удачной покупкой.

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