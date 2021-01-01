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Meizu X8 против Apple iPhone XS

Мейзу Х8
VS
Эпл Айфон XS
Meizu X8
Apple iPhone XS

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2018 года Meizu X8 с экраном 6.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 710, против 5.8-дюймового Apple iPhone XS, который имеет процессор Apple A12 Bionic. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Meizu X8
  • Современный порт USB Type-C
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 552 мАч более емким аккумулятором – 3210 против 2658 мАч
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 17 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone XS
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает на 76% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (658 против 507 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Meizu
  • Стерео динамики
  • На 15% выше плотность пикселей (458 vs 398 PPI)
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Meizu X8
vs
iPhone XS

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.2 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2220 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.77% 82.9%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 98.8%
ШИМ (PWM) 2315 Гц 240 Гц
Время отклика 66.8 мс 4.4 мс
Контрастность 1625:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Meizu X8
507 нит
iPhone XS +30%
658 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 151.2 мм 143.6 мм
Ширина 74.6 мм 70.9 мм
Толщина 7.8 мм 7.7 мм
Вес 160 граммов 177 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Meizu X8 +5%
86.77%
iPhone XS
82.9%

Производительность

Тестируем Мейзу Х8 и Эпл Айфон XS в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 710 Apple A12 Bionic
Макс. частота 2200 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 616 Apple A12 Bionic GPU
Частота GPU 500 МГц 1100 МГц
FLOPS ~384 Гфлопс ~560 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Meizu X8
386
iPhone XS +187%
1107
Geekbench 5 (многоядерный)
Meizu X8
1451
iPhone XS +94%
2813
AnTuTu Benchmark 7
Meizu X8
158579
iPhone XS +142%
384156
AnTuTu Benchmark 8
Meizu X8
194526
iPhone XS +76%
342040
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 iOS 12 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI Flyme UI -
Размер системы из коробки 12 ГБ 11.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3210 мАч 2658 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, mCharge (45% за 30 минут) Да (50% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 2:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Meizu X8
н/д
iPhone XS
10:20 ч.
Время просмотра видео
Meizu X8
н/д
iPhone XS
11:21 ч.
Время разговора (3G)
Meizu X8
н/д
iPhone XS
14:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Meizu X8 vs Apple iPhone XS
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Размер пикселя: 1 микрон
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840 3088 x 2316
Апертура f/2 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 32 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.78" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Meizu X8 +1%
88.3 дБ
iPhone XS
87.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2018 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана		 - iPhone XS
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone XS более удачной покупкой.

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