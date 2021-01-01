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Meizu X8 против Meizu 16s

Мейзу Х8
VS
Мейзу 16s
Meizu X8
Meizu 16s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2018 года Meizu X8 с экраном 6.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 710, против 6.2-дюймового Meizu 16s, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Meizu X8
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Meizu 16s
  • Показывает на 82% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 57% выше максимальная яркость экрана (797 против 507 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 390 мАч более емким аккумулятором – 3600 против 3210 мАч
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более новая ОС: Android 9 против 8.1
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 1 год новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Meizu X8
vs
Meizu 16s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.2 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2220 пикселей 1080 x 2232 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 18.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.77% 87.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% -
ШИМ (PWM) 2315 Гц -
Время отклика 66.8 мс -
Контрастность 1625:1 -
Максимальная яркость
Meizu X8
507 нит
Meizu 16s +57%
797 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 151.2 мм 151.9 мм
Ширина 74.6 мм 73.4 мм
Толщина 7.8 мм 7.6 мм
Вес 160 граммов 165 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Белый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Meizu X8
86.77%
Meizu 16s
87.2%

Производительность

Тестируем Мейзу Х8 и Мейзу 16s в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 710 Qualcomm Snapdragon 855
Макс. частота 2200 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 616 Adreno 640
Частота GPU 500 МГц 585 МГц
FLOPS ~384 Гфлопс ~899 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2033 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Meizu X8
386
Meizu 16s +86%
717
Geekbench 5 (многоядерный)
Meizu X8
1451
Meizu 16s +84%
2669
AnTuTu Benchmark 7
Meizu X8
158579
Meizu 16s +122%
351822
AnTuTu Benchmark 8
Meizu X8
194526
Meizu 16s +82%
354518
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 9.0
Оболочка UI Flyme UI Flyme 7.3
Размер системы из коробки 12 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3210 мАч 3600 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, mCharge (45% за 30 минут) Да, mCharge (50% за 35 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Meizu X8 vs Meizu 16s
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 2 (48 МП + 20 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 20 МП
- Апертура: f/2.6
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Размер пикселя: 1 микрон
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840 5376 x 3657
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм -
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.78" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Meizu X8
88.3 дБ
Meizu 16s
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2018 года Август 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Meizu 16s более удачной покупкой.

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