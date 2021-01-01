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Motorola Edge 20 Pro против Huawei Honor 50

Моторола Эдж 20 Про
VS
Хуавей Хонор 50
Motorola Edge 20 Pro
Huawei Honor 50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 июля 2021 года Motorola Edge 20 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.57-дюймового Huawei Honor 50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Edge 20 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 980 и 788 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Huawei Honor 50
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Edge 20 Pro
vs
Honor 50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 385 точек на дюйм 392 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89% 89.7%
Особенности - DCI-P3 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 150.8% -
ШИМ (PWM) 471 Гц -
Время отклика 15 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Edge 20 Pro
682 нит
Honor 50
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163 мм 160 мм
Ширина 76 мм 73.8 мм
Толщина 7 мм 7.7 мм
Вес 185 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость IP52 -
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Голубой Белый, Черный, Красный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Edge 20 Pro
89%
Honor 50 +1%
89.7%

Производительность

Тестируем Моторола Эдж 20 Про и Хуавей Хонор 50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 Qualcomm Snapdragon 778G 5G
Макс. частота 3200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 642L
Частота GPU 675 МГц 490 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 -
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Edge 20 Pro +24%
980
Honor 50
788
Geekbench 5 (многоядерный)
Edge 20 Pro +11%
3174
Honor 50
2863
AnTuTu Benchmark 9
Edge 20 Pro +25%
705946
Honor 50
562690
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI Stock Android Magic UI 4.2
Размер системы из коробки 33 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (53% за 30 минут) Да (70% за 20 минут)
Время полной зарядки 1:17 ч. 0:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Edge 20 Pro
12:32 ч.
Honor 50
н/д
Время просмотра видео
Edge 20 Pro
23:00 ч.
Honor 50
н/д
Время разговора (3G)
Edge 20 Pro
40:16 ч.
Honor 50
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Edge 20 Pro vs Huawei Honor 50
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 12032 x 9204
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) -
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 16 МП) 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 126 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.3 f/2.2
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/3.14"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно -
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Edge 20 Pro
82.8 дБ
Honor 50
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 30 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и камера - выбирайте Motorola Edge 20 Pro, а если программное обеспечение и звук – то Huawei Honor 50.

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