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Motorola Edge 20 против Google Pixel 5a 5G

Моторола Эдж 20
VS
Гугл Пиксель 5a 5G
Motorola Edge 20
Google Pixel 5a 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 июля 2021 года Motorola Edge 20 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.34-дюймового Google Pixel 5a 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Edge 20
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.36" большая диагональ экрана
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Google Pixel 5a 5G
  • Комплектуется на 680 мАч более емким аккумулятором – 4680 против 4000 мАч
  • Поддержка беспроводной зарядки на
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Стерео динамики
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Edge 20
vs
Pixel 5a 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.34 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 385 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 89% 85%
Особенности - DCI-P3 - Always-On Display
Максимальная яркость
Edge 20
н/д
Pixel 5a 5G
876 нит

Дизайн и корпус

Высота 163 мм 154.9 мм
Ширина 76 мм 73.7 мм
Толщина 7 мм 7.6 мм
Вес 163 грамма 183 грамма
Водонепроницаемость IP52 IP67
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серый, Белый, Зеленый Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Edge 20 +5%
89%
Pixel 5a 5G
85%

Производительность

Тестируем Моторола Эдж 20 и Гугл Пиксель 5a 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2400 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 642L Adreno 620
Частота GPU 490 МГц 750 МГц
FLOPS - ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Edge 20 +34%
882
Pixel 5a 5G
659
Geekbench 5 (многоядерный)
Edge 20 +12%
2219
Pixel 5a 5G
1986
AnTuTu Benchmark 9
Edge 20
511018
Pixel 5a 5G
н/д
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI - Stock Android

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4680 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (68% за 30 минут) Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:01 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Edge 20
н/д
Pixel 5a 5G
18:27 ч.
Время просмотра видео
Edge 20
н/д
Pixel 5a 5G
21:32 ч.
Время разговора (3G)
Edge 20
н/д
Pixel 5a 5G
32:57 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Edge 20 vs Google Pixel 5a 5G
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 4290 x 2800
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 16 МП) 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 79 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.3 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/4.0"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 15
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет -

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года Август 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и камера - выбирайте Motorola Edge 20, а если автономность, корпус и звук – то Google Pixel 5a 5G.

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