Главная > Сравнение смартфонов > Edge (2022) vs iPhone 12 Pro – что лучше выбрать?

Motorola Edge (2022) против Apple iPhone 12 Pro

Моторола Эдж (2022)
VS
Эпл Айфон 12 Про
Motorola Edge (2022)
Apple iPhone 12 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 августа 2022 года Motorola Edge (2022) с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 1050, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12 Pro, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Edge (2022)
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Комплектуется на 2185 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2815 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Показывает на 39% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Motorola
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • На 15% выше плотность пикселей (460 vs 399 PPI)
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1597 и 749 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Edge (2022)
vs
iPhone 12 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.6 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 88.1% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.6%
ШИМ (PWM) - 277 Гц
Время отклика - 3.6 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Edge (2022)
н/д
iPhone 12 Pro
796 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.86 мм 146.7 мм
Ширина 74.24 мм 71.5 мм
Толщина 7.99 мм 7.4 мм
Вес 170 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость IP52 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый Серебристый, Графитовый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Edge (2022) +2%
88.1%
iPhone 12 Pro
86%

Производительность

Тестируем Моторола Эдж (2022) и Эпл Айфон 12 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1050 Apple A14 Bionic
Макс. частота 2500 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G610 MC3 Apple GPU
Частота GPU 1000 МГц -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Edge (2022)
749
iPhone 12 Pro +113%
1597
Geekbench 5 (многоядерный)
Edge (2022)
2127
iPhone 12 Pro +90%
4035
AnTuTu Benchmark 9
Edge (2022)
522887
iPhone 12 Pro +39%
724332
CPU 137500 201506
GPU 159729 276492
Memory 96303 119935
UX 129591 129653
Total score 522887 724332
3DMark Wild Life Performance
Edge (2022)
2506
iPhone 12 Pro +196%
7407
Пиковая температура корпуса - 38.1 °C
Stability 97% 77%
Graphics test 15 FPS 44 FPS
Graphics score 2506 7407
PCMark 3.0
Web score 11399 -
Video editing 7138 -
Photo editing 25422 -
Data manipulation 9341 -
Writing score 16103 -
Источники: 3DMark [3], [4]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя - NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 14.1 (С обновлением до iOS 16.4)
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 2815 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (59% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:10 ч. 1:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 09:54 ч.
Просмотр видео - 12:40 ч.
Игры - 05:31 ч.
Режим ожидания - 104 ч.
Общая автономность
Edge (2022)
н/д
iPhone 12 Pro
29:49 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Edge (2022) vs Apple iPhone 12 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 2 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.5
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 12 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4290 x 2800
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние 0.7 мм 23 мм
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 19 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Edge (2022)
н/д
iPhone 12 Pro
92.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2022 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Август 2022 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера, корпус и звук - выбирайте Apple iPhone 12 Pro, а если дисплей, автономность и коммуникации – то Motorola Edge (2022).

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple iPhone 14 Pro Max vs iPhone 12 Pro
2. Samsung Galaxy S22 Ultra vs Apple iPhone 12 Pro
3. Apple iPhone 13 mini vs iPhone 12 Pro
4. Apple iPhone SE (2022) vs iPhone 12 Pro
5. Apple iPhone 14 Pro vs iPhone 12 Pro
6. Samsung Galaxy S22 vs Apple iPhone 12 Pro
7. Apple iPhone 14 vs iPhone 12 Pro
8. Samsung Galaxy S22 Ultra vs Motorola Edge (2022)
9. Google Pixel 6a vs Motorola Edge (2022)
10. Google Pixel 7 Pro vs Motorola Edge (2022)
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры