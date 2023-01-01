Motorola Edge (2022) против Apple iPhone SE (2020)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 августа 2022 года Motorola Edge (2022) с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 1050, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2020), который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 28 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola Edge (2022)
- Комплектуется на 3179 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 1821 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Тонкие рамки – на 22.7% выше полезная площадь экрана
- На 1.9" большая диагональ экрана
- Имеет в 2.7 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 3 ГБ
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Смартфон на 2 года и 4 месяца новее
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- На 22% выше плотность пикселей (399 vs 326 PPI)
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Поддерживает более мощную зарядку (30W vs 18W)
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Motorola
- Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- На 77% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1329 и 750 баллов
- Лучше лежит в руке - корпус на 6.94 мм уже
- Весит на 22 грамма меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
86
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
67
Производительность
Быстродействие приложений и системы
46
Игры
Возможности в 3D-гейминге
39
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
78
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|6.6 дюймов
|4.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|750 x 1334 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|16:9
|Плотность пикселей
|399 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|625 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1000 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88.1%
|65.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|29 мс
|Контрастность
|-
|2457:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|160.86 мм
|138.4 мм
|Ширина
|74.24 мм
|67.3 мм
|Толщина
|7.99 мм
|7.3 мм
|Вес
|170 граммов
|148 граммов
|Водонепроницаемость
|IP52
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Серый
|Белый, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 1050
|Apple A13 Bionic
|Макс. частота
|2500 МГц
|2650 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.65 ГГц: Lightning
|Размер транзистора
|6 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G610 MC3
|Apple A13 Bionic GPU
|Частота GPU
|1000 МГц
|-
|FLOPS
|-
|~736 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
750
iPhone SE (2020) +77%
1329
Geekbench 5 (многоядерный)
2141
iPhone SE (2020) +60%
3426
|CPU
|137500
|147061
|GPU
|159729
|226070
|Memory
|96303
|86663
|UX
|129591
|112107
|Total score
|518592
|567994
|Пиковая температура корпуса
|-
|44.3 °C
|Stability
|98%
|68%
|Graphics test
|14 FPS
|41 FPS
|Graphics score
|2504
|6885
|Web score
|11705
|-
|Video editing
|7116
|-
|Photo editing
|25845
|-
|Data manipulation
|9534
|-
|Writing score
|16743
|-
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|-
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|iOS 13 (С обновлением до iOS 16.5)
|Размер системы из коробки
|-
|8.4 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|1821 мАч
|Макс. мощность зарядки
|30 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (55% за 60 минут)
|Время полной зарядки
|1:10 ч.
|2:32 ч.
|Веб-серфинг
|-
|09:36 ч.
|Просмотр видео
|-
|07:32 ч.
|Игры
|-
|03:08 ч.
|Режим ожидания
|-
|86 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (50 МП + 13 МП + 2 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.5
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|0.7 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
103
Качество видео
Итоговая оценка камеры
101
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|19
|16
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2022 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2022 года
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.98 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 30 Вт
|Да, 5 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Edge (2022) более удачной покупкой.
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