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Motorola Edge (2022) против Google Pixel 7 Pro

Моторола Эдж (2022)
VS
Гугл Пиксель 7 Про
Motorola Edge (2022)
Google Pixel 7 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 августа 2022 года Motorola Edge (2022) с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 1050, против 6.7-дюймового Google Pixel 7 Pro, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Edge (2022)
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Весит на 42 грамма меньше
Причины выбрать Google Pixel 7 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • На 28% выше плотность пикселей (512 vs 399 PPI)
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • На 41% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1052 и 748 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Edge (2022)
vs
Pixel 7 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 512 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость - 550 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 88.1% 88.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Edge (2022)
н/д
Pixel 7 Pro
1083 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.9 мм 162.9 мм
Ширина 74.2 мм 76.6 мм
Толщина 8 мм 8.9 мм
Вес 170 граммов 212 граммов
Водонепроницаемость - IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый Черный, Белый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Edge (2022)
88.1%
Pixel 7 Pro +1%
88.7%

Производительность

Тестируем Моторола Эдж (2022) и Гугл Пиксель 7 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1050 Google Tensor G2
Макс. частота 2500 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G610 MC3 Mali-G710 MP7
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти - LPDDR5
Количество каналов - 4
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя - UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Edge (2022)
748
Pixel 7 Pro +41%
1052
Geekbench 5 (многоядерный)
Edge (2022)
2142
Pixel 7 Pro +48%
3166
AnTuTu Benchmark 9
Edge (2022)
н/д
Pixel 7 Pro
794608
CPU - 216931
GPU - 296692
Memory - 134893
UX - 152600
Total score - 794608
3DMark Wild Life Performance
Edge (2022)
2542
Pixel 7 Pro +152%
6409
Stability 98% 68%
Graphics test 15 FPS 38 FPS
Graphics score 2542 6409
PCMark 3.0 score - 11408
Источники: 3DMark [3], [4]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 13
Оболочка UI - Stock Android
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (23 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да Да (46% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:49 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 09:19 ч.
Просмотр видео - 14:51 ч.
Игры - 04:59 ч.
Режим ожидания - 76 ч.
Общая автономность
Edge (2022)
н/д
Pixel 7 Pro
27:32 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Edge (2022) vs Google Pixel 7 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 126°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.5
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 7 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 10.8 мегапикселей
Апертура f/2.5 -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* - 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 19 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Edge (2022)
н/д
Pixel 7 Pro
88.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2022 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Август 2022 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 7 Pro более удачной покупкой.

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