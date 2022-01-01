Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 августа 2022 года Motorola Edge (2022) с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 1050, против 6.7-дюймового Google Pixel 7 Pro, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.