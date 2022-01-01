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Motorola Edge+ (2022) против Apple iPhone 12

Моторола Эдж+ (2022)
VS
Эпл Айфон 12
Motorola Edge+ (2022)
Apple iPhone 12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 января 2022 года Motorola Edge+ (2022) с экраном 6.7" и чипом Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Edge+ (2022)
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Комплектуется на 1985 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 2815 мАч
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone 12
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Motorola
  • На 17% выше плотность пикселей (460 vs 393 PPI)
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1623 и 1207 баллов
  • Весит на 32 грамма меньше
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Edge+ (2022)
vs
iPhone 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 87.4% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.4%
ШИМ (PWM) - 226 Гц
Время отклика - 16 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Edge+ (2022) +7%
688 нит
iPhone 12
643 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.06 мм 146.7 мм
Ширина 75.95 мм 71.5 мм
Толщина 8.79 мм 7.4 мм
Вес 196 граммов 164 грамма
Водонепроницаемость IP52 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Белый Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Edge+ (2022) +2%
87.4%
iPhone 12
86%

Производительность

Тестируем Моторола Эдж+ (2022) и Эпл Айфон 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Apple A14 Bionic
Макс. частота 3000 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Apple GPU
Частота GPU 818 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Edge+ (2022)
1207
iPhone 12 +34%
1623
Geekbench 5 (многоядерный)
Edge+ (2022)
3692
iPhone 12 +10%
4069
AnTuTu Benchmark 9
Edge+ (2022)
н/д
iPhone 12
736458
CPU - 189781
GPU - 311052
Memory - 105933
UX - 128143
Total score - 736458
3DMark Wild Life Performance
Edge+ (2022)
н/д
iPhone 12
7598
Stability - 77%
Graphics test - 45 FPS
Graphics score - 7598
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 14.1 (С обновлением до iOS 15.2)
Оболочка UI - 15.4
Размер системы из коробки - 7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч 2815 мАч
Мощность зарядки 68 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 17 минут) Да (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:53 ч. 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Edge+ (2022)
12:00 ч.
iPhone 12 +4%
12:48 ч.
Время просмотра видео
Edge+ (2022) +24%
16:12 ч.
iPhone 12
13:04 ч.
Время разговора (3G)
Edge+ (2022) +1%
19:52 ч.
iPhone 12
19:27 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Edge+ (2022) vs Apple iPhone 12
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4290 x 2800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", OmniVision OV50A (CMOS)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 12 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 60 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 10000 x 6000 4290 x 2800
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя 0.6 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Edge+ (2022)
н/д
iPhone 12
81.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2022 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2022 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность, камера и коммуникации - выбирайте Motorola Edge+ (2022), а если программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone 12.

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