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Motorola Edge Plus (2022) против Apple iPhone 12 Pro Max

Моторола Эдж+ (2022)
VS
Эпл Айфон 12 Про Макс
Motorola Edge Plus (2022)
Apple iPhone 12 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 января 2022 года Motorola Edge Plus (2022) с экраном 6.7" и чипом Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1, против 6.7-дюймового Apple iPhone 12 Pro Max, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Edge Plus (2022)
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Комплектуется на 1113 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 3687 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro Max
  • Камера имеет оптический зум 2.5x
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 27% выше максимальная яркость экрана (864 против 681 нит)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Motorola
  • На 17% выше плотность пикселей (458 vs 393 PPI)
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1597 и 1186 баллов
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Edge Plus (2022)
vs
iPhone 12 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 87.4% 87.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.4%
ШИМ (PWM) - 238 Гц
Время отклика - 8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Edge Plus (2022)
681 нит
iPhone 12 Pro Max +27%
864 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.06 мм 160.8 мм
Ширина 75.95 мм 78.1 мм
Толщина 8.79 мм 7.4 мм
Вес 196 граммов 226 граммов
Водонепроницаемость IP52 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Белый Графитовый, Серебристый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Моторола Эдж+ (2022) и Эпл Айфон 12 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Apple A14 Bionic
Макс. частота 3000 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Apple GPU
Частота GPU 818 МГц -
FLOPS ~2236 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU - 199661
GPU - 262671
Memory - 132086
UX - 136404
Total score - 723721
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 45 °C
Stability 62% 75%
Graphics test 49 FPS 47 FPS
Graphics score 8232 7882
PCMark 3.0
Web score 12446 -
Video editing 7660 -
Photo editing 34547 -
Data manipulation 11599 -
Writing score 17986 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 14.1 (С обновлением до iOS 16.4)
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч 3687 мАч
Мощность зарядки 68 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 17 минут) Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:53 ч. 1:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:04 ч.
Просмотр видео - 14:25 ч.
Игры - 07:11 ч.
Режим ожидания - 122 ч.
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Edge Plus (2022) vs Apple iPhone 12 Pro Max
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4032 x 3024
Зум Цифровой Оптический, 2.5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 2 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", OmniVision OV50A (CMOS)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 65 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX613 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Motorola Edge Plus (2022) от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 12 Pro Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 60 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 10000 x 6000 4290 x 2800
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя 0.6 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2022 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2022 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и коммуникации - выбирайте Motorola Edge Plus (2022), а если программное обеспечение и корпус – то Apple iPhone 12 Pro Max.

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