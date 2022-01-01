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Motorola Edge 30 Fusion против Google Pixel 6

Моторола Єдж 30 Fusion
VS
Гугл Пиксель 6
Motorola Edge 30 Fusion
Google Pixel 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 сентября 2022 года Motorola Edge 30 Fusion с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 Plus, против 6.4-дюймового Google Pixel 6, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Edge 30 Fusion
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (939 против 842 нит)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Тонкие рамки – на 7.4% выше полезная площадь экрана
  • Весит на 32 грамма меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Google Pixel 6
  • На 10% лучшая автономность (30:01 vs 27:11 часов)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 21 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Edge 30 Fusion
vs
Pixel 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип POLED OLED
Размер 6.55 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1100 нит 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 90.8% 83.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) - 397 Гц
Время отклика - 5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Edge 30 Fusion +12%
939 нит
Pixel 6
842 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.48 мм 158.6 мм
Ширина 71.99 мм 74.8 мм
Толщина 7.45 мм 8.9 мм
Вес 175 граммов 207 граммов
Водонепроницаемость IP52 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Серый, Золотой, Белый Черный, Голубой, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Edge 30 Fusion +9%
90.8%
Pixel 6
83.4%

Производительность

Тестируем Моторола Єдж 30 Fusion и Гугл Пиксель 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Plus Google Tensor
Макс. частота 2990 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G78 MP20
Частота GPU 840 МГц 848 МГц
FLOPS - ~2171 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Edge 30 Fusion +4%
1069
Pixel 6
1028
Geekbench 5 (многоядерный)
Edge 30 Fusion +19%
3426
Pixel 6
2872
AnTuTu Benchmark 9
Edge 30 Fusion +14%
820258
Pixel 6
719625
CPU - 187698
GPU - 298218
Memory - 100887
UX - 137683
Total score 820258 719625
3DMark Wild Life Performance
Edge 30 Fusion
н/д
Pixel 6
6388
Stability - 55%
Graphics test - 38 FPS
Graphics score - 6388
PCMark 3.0 score - 10536
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI - Stock Android
Размер системы из коробки - 17.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4400 мАч 4614 мАч
Мощность зарядки 68 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (21 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (82% за 30 минут) Да (41% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:52 ч. 1:53 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:42 ч. 08:58 ч.
Просмотр видео 11:35 ч. 16:38 ч.
Игры 04:56 ч. 05:24 ч.
Режим ожидания 88 ч. 92 ч.
Общая автономность
Edge 30 Fusion
27:11 ч.
Pixel 6 +10%
30:01 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Edge 30 Fusion vs Google Pixel 6
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 6 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3840 x 2160
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Edge 30 Fusion
н/д
Pixel 6
86.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Переходник с USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и корпус - выбирайте Motorola Edge 30 Fusion, а если автономность – то Google Pixel 6.

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