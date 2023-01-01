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Motorola Edge 30 Fusion против Google Pixel 7a

75 из 100
Motorola Edge 30 Fusion
VS
71 из 100
Google Pixel 7a
Motorola Edge 30 Fusion
Google Pixel 7a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 сентября 2022 года Motorola Edge 30 Fusion с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 Plus, против 6.1-дюймового Google Pixel 7a, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Edge 30 Fusion
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Поддерживает более мощную зарядку (68W vs 30W)
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Весит на 18.5 граммов меньше
Причины выбрать Google Pixel 7a
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Edge 30 Fusion
vs
Pixel 7a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип POLED OLED
Размер 6.55 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1100 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 90.8% 81.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.2% -
ШИМ (PWM) 753 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Edge 30 Fusion
941 нит
Pixel 7a
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.48 мм 152 мм
Ширина 71.99 мм 72.9 мм
Толщина 7.45 мм 9 мм
Вес 175 граммов 193.5 грамма
Водонепроницаемость IP52 IP67
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Серий, Синий Белый, Серий, Синий, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Edge 30 Fusion +11%
90.8%
Pixel 7a
81.8%

Производительность

Тестируем Motorola Edge 30 Fusion и Google Pixel 7a в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Plus Google Tensor G2
Макс. частота 2990 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G710 MP7
Частота GPU 905 МГц 850 МГц
FLOPS ~1853 Гфлопс ~1153 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Edge 30 Fusion +8%
829514
Pixel 7a
768394
CPU 210646 -
GPU 318876 -
Memory 141682 -
UX 166676 -
Total score 829514 768394
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 13
Оболочка UI - Stock Android
Размер системы из коробки 17 ГБ -

Батарея

Объем 4400 мАч 4385 мАч
Макс. мощность зарядки 68 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (82% за 30 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:52 ч. 1:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:13 ч. -
Просмотр видео 11:35 ч. -
Игры 04:54 ч. -
Режим ожидания 88 ч. -
Общая автономность
Edge 30 Fusion
26:42 ч.
Pixel 7a
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Edge 30 Fusion vs Google Pixel 7a
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 2 МП) 2 (64 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 -
Апертура f/2.5 -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Edge 30 Fusion
88.9 дБ
Pixel 7a
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2022 года Май 2023 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 68 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, игры и корпус - выбирайте Motorola Edge 30 Fusion, а если программное обеспечение и автономность – то Google Pixel 7a.

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