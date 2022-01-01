Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 сентября 2022 года Motorola Edge 30 Fusion с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 Plus, против 6.5-дюймового Motorola Edge 30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.