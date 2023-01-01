Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 сентября 2022 года Motorola Edge 30 Neo с экраном 6.28" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.