Motorola Edge 30 Neo против Apple iPhone 12
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 сентября 2022 года Motorola Edge 30 Neo с экраном 6.28" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola Edge 30 Neo
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 1205 мАч более емким аккумулятором – 4020 против 2815 мАч
- Современный порт USB Type-C
- На 56% выше максимальная яркость экрана (999 против 642 нит)
- Поддерживает более мощную зарядку (68W vs 18W)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Смартфон на 2 года новее
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone 12
- Показывает на 81% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 13% лучшая автономность (32:28 vs 28:41 часов)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Motorola
- Возможность записи 4K-видео
- На 10% выше плотность пикселей (460 vs 419 PPI)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
86
64
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
Производительность
Быстродействие приложений и системы
41
67
Игры
Возможности в 3D-гейминге
34
65
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
63
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
71
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|POLED
|OLED
|Размер
|6.28 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1170 x 2532 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|419 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|625 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1000 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|87.5%
|86%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|95.5%
|99.4%
|ШИМ (PWM)
|730 Гц
|226 Гц
|Время отклика
|1 мс
|16 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|152.9 мм
|146.7 мм
|Ширина
|71.2 мм
|71.5 мм
|Толщина
|7.75 мм
|7.4 мм
|Вес
|155 граммов
|164 грамма
|Водонепроницаемость
|IP52
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый
|Белый, Черный, Синий, Зеленый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|Apple A14 Bionic
|Макс. частота
|2200 МГц
|3100 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm
|Размер транзистора
|6 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Apple GPU
|Частота GPU
|950 МГц
|-
|FLOPS
|~486 Гфлопс
|~998 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
683
iPhone 12 +135%
1602
Geekbench 5 (многоядерный)
1986
iPhone 12 +103%
4037
|CPU
|118163
|190881
|GPU
|101975
|276954
|Memory
|69029
|124912
|UX
|112276
|129781
|Total score
|397809
|721329
|Пиковая температура корпуса
|36.3 °C
|41.2 °C
|Stability
|99%
|77%
|Graphics test
|7 FPS
|45 FPS
|Graphics score
|1205
|7609
|Web score
|9121
|-
|Video editing
|4474
|-
|Photo editing
|20396
|-
|Data manipulation
|8461
|-
|Writing score
|14803
|-
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|iOS 14.1 (С обновлением до iOS 16.4)
|Размер системы из коробки
|15 ГБ
|7 ГБ
Батарея
|Объем
|4020 мАч
|2815 мАч
|Макс. мощность зарядки
|68 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (5 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (92% за 30 минут)
|Да (58% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:40 ч.
|1:30 ч.
|Веб-серфинг
|09:11 ч.
|11:23 ч.
|Просмотр видео
|14:15 ч.
|12:11 ч.
|Игры
|05:04 ч.
|05:11 ч.
|Режим ожидания
|92 ч.
|119 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|2 (64 МП + 13 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 12 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.4
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|23 мм
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
132
Качество видео
112
Итоговая оценка камеры
122
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|-
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 68 Вт
|-
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 12 более удачной покупкой.
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