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Motorola Edge 30 Neo против Apple iPhone XS

64 из 100
Motorola Edge 30 Neo
VS
58 из 100
Apple iPhone XS
Motorola Edge 30 Neo
Apple iPhone XS

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 сентября 2022 года Motorola Edge 30 Neo с экраном 6.28" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 5.8-дюймового Apple iPhone XS, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 49 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Edge 30 Neo
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1362 мАч более емким аккумулятором – 4020 против 2658 мАч
  • На 26% лучшая автономность (28:41 vs 22:46 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • На 57% выше максимальная яркость экрана (999 против 635 нит)
  • Поддерживает более мощную зарядку (68W vs 15W)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • На 0.48" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 4 года и 1 месяц новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone XS
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Motorola
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 62% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1105 и 683 баллов
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
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Экран:
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Автономность:
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Edge 30 Neo
vs
iPhone XS

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип POLED OLED
Размер 6.28 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 419 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 625 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.5% 82.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.5% 98.8%
ШИМ (PWM) 730 Гц 240 Гц
Время отклика 1 мс 4.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Edge 30 Neo +57%
999 нит
iPhone XS
635 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 152.9 мм 143.6 мм
Ширина 71.2 мм 70.9 мм
Толщина 7.75 мм 7.7 мм
Вес 155 граммов 177 граммов
Водонепроницаемость IP52 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый Серебристый, Золотистый, Серий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Edge 30 Neo +6%
87.5%
iPhone XS
82.9%

Производительность

Тестируем Motorola Edge 30 Neo и Apple iPhone XS в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Apple A12 Bionic
Макс. частота 2200 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 619 Apple A12 Bionic GPU
Частота GPU 950 МГц 1100 МГц
FLOPS ~486 Гфлопс ~560 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Edge 30 Neo
683
iPhone XS +62%
1105
Geekbench 5 (многоядерный)
Edge 30 Neo
1986
iPhone XS +42%
2819
AnTuTu Benchmark 9
Edge 30 Neo
397809
iPhone XS +33%
530737
CPU 118163 144499
GPU 101975 178813
Memory 69029 101788
UX 112276 106896
Total score 397809 530737
3DMark Wild Life Performance
Edge 30 Neo
1205
iPhone XS +375%
5719
Пиковая температура корпуса 36.3 °C 44.8 °C
Stability 99% 63%
Graphics test 7 FPS 34 FPS
Graphics score 1205 5719
PCMark 3.0
Edge 30 Neo
10149
iPhone XS
н/д
Web score 9121 -
Video editing 4474 -
Photo editing 20396 -
Data manipulation 8461 -
Writing score 14803 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 12 (С обновлением до iOS 16.4)
Размер системы из коробки 15 ГБ 11.8 ГБ

Батарея

Объем 4020 мАч 2658 мАч
Макс. мощность зарядки 68 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (5 Вт) Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (92% за 30 минут) Да (50% за 60 минут)
Время полной зарядки 0:40 ч. 2:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:11 ч. 07:30 ч.
Просмотр видео 14:15 ч. 09:19 ч.
Игры 05:04 ч. 04:45 ч.
Режим ожидания 92 ч. 80 ч.
Общая автономность
Edge 30 Neo +26%
28:41 ч.
iPhone XS
22:46 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Edge 30 Neo vs Apple iPhone XS
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4032 x 3024
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 2 (64 МП + 13 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 3088 x 2316
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Edge 30 Neo +1%
88.1 дБ
iPhone XS
87.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Да, 68 Вт -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Edge 30 Neo более удачной покупкой.

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