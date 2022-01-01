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Motorola Edge 30 Ultra против Edge 20

Моторола Эдж 30 Ультра
VS
Моторола Эдж 20
Motorola Edge 30 Ultra
Motorola Edge 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 сентября 2022 года Motorola Edge 30 Ultra с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.7-дюймового Motorola Edge 20, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Edge 30 Ultra
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 20% лучшая автономность (32:57 vs 27:29 часов)
  • На 61% выше максимальная яркость экрана (1040 против 644 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 610 мАч более емким аккумулятором – 4610 против 4000 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Стерео динамики
Причины выбрать Motorola Edge 20
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Весит на 35.5 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Edge 30 Ultra
vs
Edge 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 385 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит 450 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1250 нит 700 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 90.3% 89%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.1% 153.1%
ШИМ (PWM) 720 Гц 252 Гц
Время отклика 1 мс 7.5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Edge 30 Ultra +61%
1040 нит
Edge 20
644 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 161.76 мм 163 мм
Ширина 73.5 мм 76 мм
Толщина 8.39 мм 7 мм
Вес 198.5 граммов 163 грамма
Водонепроницаемость IP52 IP52
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый Серый, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Edge 30 Ultra +1%
90.3%
Edge 20
89%

Производительность

Тестируем Моторола Эдж 30 Ультра и Моторола Эдж 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 3190 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Adreno 730 Adreno 642L
Частота GPU 900 МГц 490 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Edge 30 Ultra +68%
1274
Edge 20
757
Geekbench 5 (многоядерный)
Edge 30 Ultra +67%
4226
Edge 20
2535
AnTuTu Benchmark 9
Edge 30 Ultra +96%
1041641
Edge 20
532034
CPU - 160048
GPU - 161514
Memory - 84798
UX - 130096
Total score 1041641 532034
3DMark Wild Life Performance
Edge 30 Ultra
н/д
Edge 20
2473
Stability - 98%
Graphics test - 14 FPS
Graphics score - 2473
PCMark 3.0 score - 13549
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Размер системы из коробки 19 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4610 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 125 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (95% за 30 минут) Да (68% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:33 ч. 1:01 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:04 ч. 08:28 ч.
Просмотр видео 15:48 ч. 14:35 ч.
Игры 05:26 ч. 03:46 ч.
Режим ожидания 105 ч. 89 ч.
Общая автономность
Edge 30 Ultra +20%
32:57 ч.
Edge 20
27:29 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Edge 30 Ultra vs Motorola Edge 20
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото - 12032 x 9204
Зум Оптический, 2x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114° 119°
Количество объективов 3 (200 МП + 50 МП + 12 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.22", Samsung ISOCELL HP1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 79 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Времяпролетный объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 60 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото - 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.3
Размер пикселя 0.61 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Edge 30 Ultra +7%
90.3 дБ
Edge 20
84.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Edge 30 Ultra более удачной покупкой.

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