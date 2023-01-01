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Motorola Edge 30 против Apple iPhone 12

70 из 100
Motorola Edge 30
VS
70 из 100
Apple iPhone 12
Motorola Edge 30
Apple iPhone 12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 апреля 2022 года Motorola Edge 30 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G Plus, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Edge 30
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Комплектуется на 1205 мАч более емким аккумулятором – 4020 против 2815 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Поддерживает более мощную зарядку (33W vs 18W)
Причины выбрать Apple iPhone 12
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Motorola
  • Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 14% выше плотность пикселей (460 vs 405 PPI)
  • На 94% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1602 и 825 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Edge 30
vs
iPhone 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.5 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 625 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 86.2% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96% 99.4%
ШИМ (PWM) 250 Гц 226 Гц
Время отклика 13 мс 16 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Edge 30
628 нит
iPhone 12 +2%
642 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.38 мм 146.7 мм
Ширина 74.23 мм 71.5 мм
Толщина 6.79 мм 7.4 мм
Вес 155 граммов 164 грамма
Водонепроницаемость IP52 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серебристый, Синий, Зеленый Белый, Черный, Синий, Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Edge 30
86.2%
iPhone 12
86%

Производительность

Тестируем Motorola Edge 30 и Apple iPhone 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Plus Apple A14 Bionic
Макс. частота 2500 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 642L Apple GPU
Частота GPU 550 МГц -
FLOPS ~845 Гфлопс ~998 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Edge 30
825
iPhone 12 +94%
1602
Geekbench 5 (многоядерный)
Edge 30
2853
iPhone 12 +42%
4037
AnTuTu Benchmark 9
Edge 30
591286
iPhone 12 +22%
721329
CPU 164036 190881
GPU 178244 276954
Memory 106965 124912
UX 143794 129781
Total score 591286 721329
3DMark Wild Life Performance
Edge 30
н/д
iPhone 12
7609
Пиковая температура корпуса 50.6 °C 41.2 °C
Stability - 77%
Graphics test - 45 FPS
Graphics score - 7609
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 14.1 (С обновлением до iOS 16.4)
Размер системы из коробки 20 ГБ 7 ГБ

Батарея

Объем 4020 мАч 2815 мАч
Макс. мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 22 минут) Да (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:04 ч. 1:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:23 ч.
Просмотр видео - 12:11 ч.
Игры - 05:11 ч.
Режим ожидания - 119 ч.
Общая автономность
Edge 30
н/д
iPhone 12
32:28 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Edge 30 vs Apple iPhone 12
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 118° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 12 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 4032 x 3024
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.14" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Edge 30
н/д
iPhone 12
132
Качество видео
Edge 30
н/д
iPhone 12
112
Итоговая оценка камеры
Edge 30
н/д
iPhone 12
122

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Edge 30 +4%
84.6 дБ
iPhone 12
81.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Май 2022 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и коммуникации - выбирайте Motorola Edge 30, а если производительность, игры, программное обеспечение и корпус – то Apple iPhone 12.

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