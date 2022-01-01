Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 апреля 2022 года Motorola Edge 30 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G Plus, против 6.67-дюймового Lenovo Legion Y70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.