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Motorola Edge 40 Neo против Google Pixel 7a

69 из 100
Motorola Edge 40 Neo
VS
73 из 100
Google Pixel 7a
Motorola Edge 40 Neo
Google Pixel 7a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 сентября 2023 года Motorola Edge 40 Neo с экраном 6.55" и чипом MediaTek Dimensity 7030, против 6.1-дюймового Google Pixel 7a, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Edge 40 Neo
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Поддерживает более мощную зарядку (68W vs 18W)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.4)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 615 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4385 мАч
  • Тонкие рамки – на 8.3% выше полезная площадь экрана
  • Весит на 21.5 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 7a
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Edge 40 Neo
vs
Pixel 7a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип POLED OLED
Размер 6.55 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 550 нит 700 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 90.1% 81.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.4%
ШИМ (PWM) - 218 Гц
Время отклика - 2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Edge 40 Neo
н/д
Pixel 7a
1070 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.63 мм 152 мм
Ширина 71.99 мм 72.9 мм
Толщина 7.89 мм 9 мм
Вес 172 грамма 193.5 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий Белый, Серый, Синий, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Edge 40 Neo +10%
90.1%
Pixel 7a
81.8%

Производительность

Тестируем Motorola Edge 40 Neo и Google Pixel 7a в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 7030 Google Tensor G2
Макс. частота 2500 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G610 MP3 Mali-G710 MP7
GPU-ядер - 672
Частота GPU 1000 МГц 850 МГц
FLOPS - ~1142.4 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Edge 40 Neo
н/д
Pixel 7a
1061
Geekbench 5 (многоядерный)
Edge 40 Neo
1766
Pixel 7a +82%
3220
AnTuTu Benchmark 9
Edge 40 Neo
н/д
Pixel 7a
741673
CPU - 186320
GPU - 295964
Memory - 115569
UX - 139389
Total score - 741673
3DMark Wild Life Performance
Edge 40 Neo
н/д
Pixel 7a
6343
Пиковая температура корпуса - 50.8 °C
Stability - 65%
Graphics test - 37 FPS
Graphics score - 6343
PCMark 3.0
Edge 40 Neo
н/д
Pixel 7a
10768
Web score - 7662
Video editing - 6390
Photo editing - 19572
Data manipulation - 10210
Writing score - 15268
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI My UX Stock Android

Батарея

Объем 5000 мАч 4385 мАч
Макс. мощность зарядки 68 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут) Да (20% за 36 минут)
Время полной зарядки - 1:57 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:05 ч.
Просмотр видео - 15:28 ч.
Игры - 05:16 ч.
Режим ожидания - 73 ч.
Общая автономность
Edge 40 Neo
н/д
Pixel 7a
29:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Edge 40 Neo vs Google Pixel 7a
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 2 (50 МП + 13 МП) 2 (64 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX712 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 7a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото - 4032 x 3024
Апертура f/2.4 -
Размер пикселя 0.7 микрон -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Edge 40 Neo
н/д
Pixel 7a
138
Качество видео
Edge 40 Neo
н/д
Pixel 7a
133
Итоговая оценка камеры
Edge 40 Neo
н/д
Pixel 7a
133

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.4 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Edge 40 Neo
н/д
Pixel 7a
90.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2023 года Май 2023 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 68 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность, игры и коммуникации - выбирайте Google Pixel 7a, а если дисплей, автономность и звук – то Motorola Edge 40 Neo.

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