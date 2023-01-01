Motorola Edge 40 Pro против Apple iPhone 14 Pro Max
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 апреля 2023 года Motorola Edge 40 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.7-дюймового Apple iPhone 14 Pro Max, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola Edge 40 Pro
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ
- Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Показывает на 34% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Процессор имеет на 2 ядра больше
- Весит на 41 грамм меньше
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro Max
- На 67% выше максимальная яркость экрана (1756 против 1049 нит)
- На 18% лучшая автономность (45:56 vs 38:53 часов)
- Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
- Камера имеет оптический зум 3x
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Motorola
- На 17% выше плотность пикселей (460 vs 394 PPI)
- На 27% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1878 и 1475 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
88
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
93
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
80
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
94
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
84
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1290 x 2796 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|394 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|165 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Да
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|1000 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1100 нит
|1600 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|90.5%
|88.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|-
|240 Гц
|Время отклика
|-
|1 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|161.16 мм
|160.7 мм
|Ширина
|74 мм
|77.6 мм
|Толщина
|8.59 мм
|7.85 мм
|Вес
|199 граммов
|240 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный
|Графитовый, Серебристый, Золотой, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Apple A16 Bionic
|Макс. частота
|3200 МГц
|3460 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 740
|Apple GPU
|Частота GPU
|680 МГц
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1475
iPhone 14 Pro Max +27%
1878
Geekbench 5 (многоядерный)
4861
iPhone 14 Pro Max +11%
5388
|CPU
|-
|248335
|GPU
|-
|394336
|Memory
|-
|153536
|UX
|-
|147260
|Total score
|1265241
|941907
|Пиковая температура корпуса
|-
|46 °C
|Stability
|-
|82%
|Graphics test
|-
|58 FPS
|Graphics score
|-
|9835
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|256 ГБ
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|iOS 16 (С обновлением до iOS 16.4)
|Оболочка UI
|My UX
|-
Батарея
|Объем
|4600 мАч
|4323 мАч
|Мощность зарядки
|125 Вт
|27 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (83% за 15 минут)
|Да (48% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:23 ч.
|1:52 ч.
|Веб-серфинг
|12:15 ч.
|15:02 ч.
|Просмотр видео
|20:50 ч.
|21:10 ч.
|Игры
|04:42 ч.
|07:13 ч.
|Режим ожидания
|124 ч.
|156 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 50 МП + 12 МП)
|4 (48 МП + 12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 14 Pro Max от DxOMark
|Количество мегапикселей
|60 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4576 x 3296
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|-
|23 мм
|Размер пикселя
|0.61 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2023 года
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2023 года
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, автономность, камера и звук - выбирайте Apple iPhone 14 Pro Max, а если производительность и коммуникации – то Motorola Edge 40 Pro.
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