Motorola Edge 40 Pro против Google Pixel 8 Pro 88 из 100 VS 82 из 100 Motorola Edge 40 Pro Google Pixel 8 Pro Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 апреля 2023 года Motorola Edge 40 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.7-дюймового Google Pixel 8 Pro, который имеет процессор Google Tensor G3 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Pixel 8 Pro были получены от инсайдеров и могут быть неточными.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать Motorola Edge 40 Pro Выше частота обновление дисплея – 165 Гц

Выше частота обновление дисплея – 165 Гц Показывает на 39% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Показывает на 39% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu Поддерживает более мощную зарядку (125W vs 27W)

Поддерживает более мощную зарядку (125W vs 27W) Запись замедленной съемки в 960 FPS

Запись замедленной съемки в 960 FPS Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7

Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7 Наличие 2-х слотов для SIM-карт

Наличие 2-х слотов для SIM-карт На 34% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 2015 и 1500 баллов Причины выбрать Google Pixel 8 Pro Камера имеет оптический зум 5x

Камера имеет оптический зум 5x На 30% выше плотность пикселей (513 vs 394 PPI)

На 30% выше плотность пикселей (513 vs 394 PPI) Комплектуется на 350 мАч более емким аккумулятором – 4950 против 4600 мАч

Комплектуется на 350 мАч более емким аккумулятором – 4950 против 4600 мАч Более новая ОС: Android 14 против 13

Более новая ОС: Android 14 против 13 Процессор имеет на 1 ядро больше

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип OLED AMOLED Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3120 пикселей Соотношение сторон 20:9 19.5:9 Плотность пикселей 394 точек на дюйм 513 точек на дюйм Частота обновления 165 Гц 120 Гц Адаптивная частота обновления Да Да Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1100 нит 1600 нит Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 90.5% - Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming - DCI-P3

- Always-On Display Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB 147.3% - ШИМ (PWM) 235 Гц - Время отклика 1 мс - Контрастность ∞ Бесконечная - Реальная пиковая яркость (авто) Edge 40 Pro 1053 нит Pixel 8 Pro н/д Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус Высота 161.16 мм 162.6 мм Ширина 74 мм 76.5 мм Толщина 8.59 мм 8.8 мм Вес 199 граммов 213 граммов Водонепроницаемость IP68 IP68 Система охлаждения Испарительная камера Испарительная камера Материал задней панели Стекло Стекло Материал рамки Металл Металл Доступные цвета Черный, Синий Черный, Серый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу Edge 40 Pro 90.5% Pixel 8 Pro н/д

Память Оперативная память Объем ОЗУ 12 ГБ 12 ГБ Тип памяти LPDDR5X LPDDR5X Количество каналов 4 4 Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 UFS 4.0 Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 13 Android 14 Оболочка UI My UX Stock Android Размер системы из коробки 26 ГБ -

Батарея Объем 4600 мАч 4950 мАч Макс. мощность зарядки 125 Вт 27 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (23 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (83% за 15 минут) Да Время полной зарядки 0:23 ч. - Тесты автономности Веб-серфинг 12:42 ч. - Просмотр видео 18:43 ч. - Игры 04:59 ч. - Режим ожидания 117 ч. - Общая автономность Edge 40 Pro 37:30 ч. Pixel 8 Pro н/д Рейтинг смартфонов по автономной работе

Камеры Сравнение и тесты камер Motorola Edge 40 Pro vs Google Pixel 8 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144 Зум Оптический, 2x Оптический, 5x Вспышка Dual LED Dual LED Стабилизация Оптическая Оптическая Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 114° - Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 48 МП + 64 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

- 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN2 (ISOCELL CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 12 МП

- Апертура: f/1.6

- Размер пикселя: 1.22 микрон

- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- 48 МП

- Апертура: f/3.5

- Фокусное расстояние: 120 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM5 (ISOCELL CMOS)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

- 64 МП

- Размер пикселя: 0.8 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Примеры Примеры фото Motorola Edge 40 Pro от DxOMark - Селфи камера Количество мегапикселей 60 мегапикселей 10.8 мегапикселей Разрешение фото 4576 x 3296 3648 x 2736 Апертура f/2.2 f/2.2 Фокусное расстояние - 21 мм Размер пикселя 0.61 микрон 1.22 микрон Тип сенсора CMOS - Размер сенсора 1/2.8" 1/3.1" Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS Тесты камеры от DxOMark Качество фото Edge 40 Pro 133 Pixel 8 Pro н/д Качество видео Edge 40 Pro 135 Pixel 8 Pro н/д Итоговая оценка камеры Edge 40 Pro 130 Pixel 8 Pro н/д

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 5.3 Функции Bluetooth LE LE Тип USB USB Type-C USB Type-C Версия USB 3.2 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Да Инфракрасный порт Нет Нет Связь Количество SIM * 2 1 Тип SIM Nano Nano Режим работы SIM Попеременный - Поддержка eSIM * Да Да Гибридный слот Нет Нет LTE Cat * 20 20 Поддержка 5G Да Да

Звук Динамики Стерео Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Нет FM-Радио Нет Нет Dolby Atmos Да - Тесты динамиков Максимальная громкость Edge 40 Pro 85.9 дБ Pixel 8 Pro н/д

Другое Класс Флагман Флагман Дата выхода Апрель 2023 года Октябрь 2023 года Дата начала продаж Апрель 2023 года Октябрь 2023 года Наличие на рынке Доступен Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Зарядное устройство из коробки Да, 125 Вт Нет

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность, игры, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Motorola Edge 40 Pro, а если дисплей – то Google Pixel 8 Pro.