Motorola Edge 40 Pro против Google Pixel 8 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 апреля 2023 года Motorola Edge 40 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.7-дюймового Google Pixel 8 Pro, который имеет процессор Google Tensor G3 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Технические характеристики Pixel 8 Pro были получены от инсайдеров и могут быть неточными.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola Edge 40 Pro
- Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
- Показывает на 39% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддерживает более мощную зарядку (125W vs 27W)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- На 34% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 2015 и 1500 баллов
Причины выбрать Google Pixel 8 Pro
- Камера имеет оптический зум 5x
- На 30% выше плотность пикселей (513 vs 394 PPI)
- Комплектуется на 350 мАч более емким аккумулятором – 4950 против 4600 мАч
- Более новая ОС: Android 14 против 13
- Процессор имеет на 1 ядро больше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
89
98
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
87
81
Производительность
Быстродействие приложений и системы
77
Игры
Возможности в 3D-гейминге
98
70
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83
87*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
84
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1440 x 3120 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|394 точек на дюйм
|513 точек на дюйм
|Частота обновления
|165 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Да
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1100 нит
|1600 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|90.5%
|-
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|147.3%
|-
|ШИМ (PWM)
|235 Гц
|-
|Время отклика
|1 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|161.16 мм
|162.6 мм
|Ширина
|74 мм
|76.5 мм
|Толщина
|8.59 мм
|8.8 мм
|Вес
|199 граммов
|213 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Черный, Серый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Google Tensor G3
|Макс. частота
|3200 МГц
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|9 (1 + 4 + 4)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 4 ядра по 2.15 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.02 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 740
|-
|GPU-ядер
|2560
|-
|Частота GPU
|680 МГц
|-
|FLOPS
|~3481.6 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Edge 40 Pro +34%
2015
1500
Geekbench 6 (многоядерный)
Edge 40 Pro +36%
5356
3935
|CPU
|371083
|295546
|GPU
|601090
|383022
|Memory
|301223
|184747
|UX
|241383
|225100
|Total score
|1522771
|1093479
|Пиковая температура корпуса
|49.5 °C
|-
|Stability
|65%
|-
|Graphics test
|76 FPS
|-
|Graphics score
|12772
|-
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark (#18 и #92)
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5X
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 14
|Оболочка UI
|My UX
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|26 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4600 мАч
|4950 мАч
|Макс. мощность зарядки
|125 Вт
|27 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (23 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (83% за 15 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|0:23 ч.
|-
|Веб-серфинг
|12:42 ч.
|-
|Просмотр видео
|18:43 ч.
|-
|Игры
|04:59 ч.
|-
|Режим ожидания
|117 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|-
|Количество объективов
|3 (50 МП + 50 МП + 12 МП)
|3 (50 МП + 48 МП + 64 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN2 (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM5 (ISOCELL CMOS)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Motorola Edge 40 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|60 мегапикселей
|10.8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4576 x 3296
|3648 x 2736
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|21 мм
|Размер пикселя
|0.61 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
133
Качество видео
135
Итоговая оценка камеры
130
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2023 года
|Октябрь 2023 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2023 года
|Октябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 125 Вт
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность, игры, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Motorola Edge 40 Pro, а если дисплей – то Google Pixel 8 Pro.
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