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Motorola Edge 40 Pro против Google Pixel 8 Pro

88 из 100
Motorola Edge 40 Pro
VS
82 из 100
Google Pixel 8 Pro
Motorola Edge 40 Pro
Google Pixel 8 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 апреля 2023 года Motorola Edge 40 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.7-дюймового Google Pixel 8 Pro, который имеет процессор Google Tensor G3 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Pixel 8 Pro были получены от инсайдеров и могут быть неточными.
  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Edge 40 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • Показывает на 39% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддерживает более мощную зарядку (125W vs 27W)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 2015 и 1500 баллов
Причины выбрать Google Pixel 8 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • На 30% выше плотность пикселей (513 vs 394 PPI)
  • Комплектуется на 350 мАч более емким аккумулятором – 4950 против 4600 мАч
  • Более новая ОС: Android 14 против 13
  • Процессор имеет на 1 ядро больше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Edge 40 Pro
vs
Pixel 8 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 513 точек на дюйм
Частота обновления 165 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1100 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 90.5% -
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 147.3% -
ШИМ (PWM) 235 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Edge 40 Pro
1053 нит
Pixel 8 Pro
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.16 мм 162.6 мм
Ширина 74 мм 76.5 мм
Толщина 8.59 мм 8.8 мм
Вес 199 граммов 213 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий Черный, Серый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Edge 40 Pro
90.5%
Pixel 8 Pro
н/д

Производительность

Тестируем Motorola Edge 40 Pro и Google Pixel 8 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Google Tensor G3
Макс. частота 3200 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 9 (1 + 4 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 2.15 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.02 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 740 -
GPU-ядер 2560 -
Частота GPU 680 МГц -
FLOPS ~3481.6 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Edge 40 Pro +34%
2015
Pixel 8 Pro
1500
Geekbench 6 (многоядерный)
Edge 40 Pro +36%
5356
Pixel 8 Pro
3935
AnTuTu Benchmark 10
Edge 40 Pro +39%
1522771
Pixel 8 Pro
1093479
CPU 371083 295546
GPU 601090 383022
Memory 301223 184747
UX 241383 225100
Total score 1522771 1093479
3DMark Wild Life Performance
Edge 40 Pro
12772
Pixel 8 Pro
н/д
Пиковая температура корпуса 49.5 °C -
Stability 65% -
Graphics test 76 FPS -
Graphics score 12772 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5X
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 14
Оболочка UI My UX Stock Android
Размер системы из коробки 26 ГБ -

Батарея

Объем 4600 мАч 4950 мАч
Макс. мощность зарядки 125 Вт 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (23 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (83% за 15 минут) Да
Время полной зарядки 0:23 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:42 ч. -
Просмотр видео 18:43 ч. -
Игры 04:59 ч. -
Режим ожидания 117 ч. -
Общая автономность
Edge 40 Pro
37:30 ч.
Pixel 8 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Edge 40 Pro vs Google Pixel 8 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Оптический, 2x Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114° -
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 48 МП + 64 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN2 (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM5 (ISOCELL CMOS)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Motorola Edge 40 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 60 мегапикселей 10.8 мегапикселей
Разрешение фото 4576 x 3296 3648 x 2736
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 21 мм
Размер пикселя 0.61 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.1"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Edge 40 Pro
85.9 дБ
Pixel 8 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2023 года Октябрь 2023 года
Дата начала продаж Апрель 2023 года Октябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 125 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность, игры, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Motorola Edge 40 Pro, а если дисплей – то Google Pixel 8 Pro.

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