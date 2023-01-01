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Motorola Edge 40 Pro против Edge 30 Ultra

Моторола Эдж 40 Про
VS
Моторола Эдж 30 Ультра
Motorola Edge 40 Pro
Motorola Edge 30 Ultra

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 апреля 2023 года Motorola Edge 40 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.67-дюймового Motorola Edge 30 Ultra, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Edge 40 Pro
  • На 18% лучшая автономность (38:53 vs 32:57 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1475 и 1268 баллов
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Motorola Edge 30 Ultra
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Edge 40 Pro
vs
Edge 30 Ultra

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1100 нит 1250 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 90.5% 90.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.1%
ШИМ (PWM) - 720 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Edge 40 Pro +1%
1049 нит
Edge 30 Ultra
1042 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.16 мм 161.76 мм
Ширина 74 мм 73.5 мм
Толщина 8.59 мм 8.39 мм
Вес 199 граммов 198.5 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP52
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Моторола Эдж 40 Про и Моторола Эдж 30 Ультра в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3200 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 8 МБ 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 740 Adreno 730
Частота GPU 680 МГц 900 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Edge 40 Pro +16%
1475
Edge 30 Ultra
1268
Geekbench 5 (многоядерный)
Edge 40 Pro +15%
4861
Edge 30 Ultra
4228
AnTuTu Benchmark 9
Edge 40 Pro +16%
1265241
Edge 30 Ultra
1091043
CPU - 250683
GPU - 483779
Memory - 186120
UX - 180959
Total score 1265241 1091043
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 36.2 °C
Stability - 75%
Graphics test - 34 FPS
Graphics score - 5734
PCMark 3.0
Web score - 13720
Video editing - 8148
Photo editing - 30885
Data manipulation - 12766
Writing score - 18485
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI My UX -
Размер системы из коробки - 19 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4610 мАч
Мощность зарядки 125 Вт 125 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (83% за 15 минут) Да (95% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:23 ч. 0:33 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:15 ч. 11:04 ч.
Просмотр видео 20:50 ч. 15:48 ч.
Игры 04:42 ч. 05:25 ч.
Режим ожидания 124 ч. 105 ч.
Общая автономность
Edge 40 Pro +18%
38:53 ч.
Edge 30 Ultra
32:57 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Edge 40 Pro vs Motorola Edge 30 Ultra
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 200 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 16384 x 12288
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114° 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 12 МП) 3 (200 МП + 50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 200 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.22", Samsung ISOCELL HP1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
Времяпролетный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 60 мегапикселей 60 мегапикселей
Разрешение фото 4576 x 3296 4576 x 3296
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 0.61 микрон 0.61 микрон
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Edge 40 Pro
н/д
Edge 30 Ultra
90.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2023 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2023 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Motorola Edge 40 Pro. У него лучшие производительность, программное обеспечение, коммуникации и корпус.

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