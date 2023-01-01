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Motorola Edge 40 Pro против Edge 40

88 из 100
Motorola Edge 40 Pro
VS
74 из 100
Motorola Edge 40
Motorola Edge 40 Pro
Motorola Edge 40

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 апреля 2023 года Motorola Edge 40 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.55-дюймового Motorola Edge 40, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8020 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Edge 40 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Поддерживает более мощную зарядку (125W vs 68W)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Motorola Edge 40
  • Весит на 32 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Edge 40 Pro
vs
Edge 40

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED POLED
Размер 6.67 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1100 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.5% 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 147.3% -
ШИМ (PWM) 235 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Edge 40 Pro
1057 нит
Edge 40
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.16 мм 158.43 мм
Ширина 74 мм 71.99 мм
Толщина 8.59 мм 7.49 мм
Вес 199 граммов 167 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный Черный, Зеленый, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Edge 40 Pro
90.5%
Edge 40
90.8%

Производительность

Тестируем Motorola Edge 40 Pro и Motorola Edge 40 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 MediaTek Dimensity 8020
Макс. частота 3200 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (4 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Adreno 740 Mali-G77 MC9
Частота GPU 680 МГц -
FLOPS ~3481 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Edge 40 Pro +79%
1482
Edge 40
828
Geekbench 5 (многоядерный)
Edge 40 Pro +95%
4898
Edge 40
2515
AnTuTu Benchmark 9
Edge 40 Pro
1279124
Edge 40
н/д
3DMark Wild Life Performance
Edge 40 Pro
12891
Edge 40
н/д
Пиковая температура корпуса 49.5 °C -
Stability 66% -
Graphics test 77 FPS -
Graphics score 12891 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI My UX My UX
Размер системы из коробки 26 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4400 мАч
Мощность зарядки 125 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (83% за 15 минут) Да
Время полной зарядки 0:23 ч. ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:42 ч. -
Просмотр видео 18:43 ч. -
Игры 05:03 ч. -
Режим ожидания 117 ч. -
Общая автономность
Edge 40 Pro
37:31 ч.
Edge 40
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Edge 40 Pro vs Motorola Edge 40
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 114° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 12 МП) 2 (50 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Motorola Edge 40 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 60 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4576 x 3296 -
Апертура f/2.2 f/2.4
Размер пикселя 0.61 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Edge 40 Pro
133
Edge 40
н/д
Качество видео
Edge 40 Pro
135
Edge 40
н/д
Итоговая оценка камеры
Edge 40 Pro
130
Edge 40
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Edge 40 Pro
85.9 дБ
Edge 40
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2023 года Май 2023 года
Дата начала продаж Апрель 2023 года Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Edge 40 Pro более удачной покупкой.

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