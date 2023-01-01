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Motorola Edge 40 против Asus Zenfone 10

74 из 100
Motorola Edge 40
VS
81 из 100
Asus Zenfone 10
Motorola Edge 40
Asus Zenfone 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 мая 2023 года Motorola Edge 40 с экраном 6.55" и чипом MediaTek Dimensity 8020, против 5.92-дюймового Asus Zenfone 10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Edge 40
  • На 0.63" большая диагональ экрана
  • На 29% выше максимальная яркость экрана (1044 против 808 нит)
  • Поддерживает более мощную зарядку (68W vs 30W)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Asus Zenfone 10
  • Показывает на 87% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 8% лучшая автономность (35:21 vs 32:47 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 11% выше плотность пикселей (445 vs 402 PPI)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Edge 40
vs
Zenfone 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип POLED Super AMOLED
Размер 6.55 дюймов 5.92 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 445 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит 1100 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 90.8% 84.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
Edge 40 +29%
1044 нит
Zenfone 10
808 нит

Дизайн и корпус

Высота 158.43 мм 146.5 мм
Ширина 71.99 мм 68.1 мм
Толщина 7.49 мм 9.4 мм
Вес 167 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Красный Белый, Черный, Синий, Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Edge 40 +7%
90.8%
Zenfone 10
84.8%

Производительность

Тестируем Motorola Edge 40 и Asus Zenfone 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8020 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 2600 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ 8 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 740
Частота GPU 850 МГц 680 МГц
FLOPS ~980 Гфлопс ~3481 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Edge 40
803
Zenfone 10 +86%
1497
Geekbench 5 (многоядерный)
Edge 40
3329
Zenfone 10 +55%
5149
AnTuTu Benchmark 9
Edge 40
694025
Zenfone 10 +87%
1298997
CPU - 272112
GPU - 585095
Memory - 262797
UX - 174153
Total score 694025 1298997
3DMark Wild Life Performance
Edge 40
4464
Zenfone 10
н/д
Stability 98% -
Graphics test 26 FPS -
Graphics score 4464 -
Web score 14036 -
Video editing 7874 -
Photo editing 46273 -
Data manipulation 9547 -
Writing score 18728 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI My UX -

Батарея

Объем 4400 мАч 4300 мАч
Макс. мощность зарядки 68 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (58% за 15 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:40 ч. 1:21 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:12 ч. 12:59 ч.
Просмотр видео 16:00 ч. 17:17 ч.
Игры 05:04 ч. 04:25 ч.
Режим ожидания 102 ч. 104 ч.
Общая автономность
Edge 40
32:47 ч.
Zenfone 10 +8%
35:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Edge 40 vs Asus Zenfone 10
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 2 (50 МП + 13 МП) 2 (50 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото - 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.5
Размер пикселя 0.7 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.2"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2023 года Июнь 2023 года
Дата начала продаж Май 2023 года Июль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 68 Вт Да, 30 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Asus Zenfone 10 более удачной покупкой.

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