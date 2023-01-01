Motorola Edge 40 против Asus Zenfone 10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 мая 2023 года Motorola Edge 40 с экраном 6.55" и чипом MediaTek Dimensity 8020, против 5.92-дюймового Asus Zenfone 10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola Edge 40
- На 0.63" большая диагональ экрана
- На 29% выше максимальная яркость экрана (1044 против 808 нит)
- Поддерживает более мощную зарядку (68W vs 30W)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Asus Zenfone 10
- Показывает на 87% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 8% лучшая автономность (35:21 vs 32:47 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- На 11% выше плотность пикселей (445 vs 402 PPI)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
89
87
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
78
69
Производительность
Быстродействие приложений и системы
58
94
Игры
Возможности в 3D-гейминге
59
98
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
74
78
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
81
88
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|POLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.55 дюймов
|5.92 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|445 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|144 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|800 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1200 нит
|1100 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|90.8%
|84.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|158.43 мм
|146.5 мм
|Ширина
|71.99 мм
|68.1 мм
|Толщина
|7.49 мм
|9.4 мм
|Вес
|167 граммов
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый, Красный
|Белый, Черный, Синий, Зеленый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 8020
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|2600 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|8 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G77 MC9
|Adreno 740
|Частота GPU
|850 МГц
|680 МГц
|FLOPS
|~980 Гфлопс
|~3481 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
803
Zenfone 10 +86%
1497
Geekbench 5 (многоядерный)
3329
Zenfone 10 +55%
5149
|CPU
|-
|272112
|GPU
|-
|585095
|Memory
|-
|262797
|UX
|-
|174153
|Total score
|694025
|1298997
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|26 FPS
|-
|Graphics score
|4464
|-
|Web score
|14036
|-
|Video editing
|7874
|-
|Photo editing
|46273
|-
|Data manipulation
|9547
|-
|Writing score
|18728
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|My UX
|-
Батарея
|Объем
|4400 мАч
|4300 мАч
|Макс. мощность зарядки
|68 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (58% за 15 минут)
|Да (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:40 ч.
|1:21 ч.
|Веб-серфинг
|11:12 ч.
|12:59 ч.
|Просмотр видео
|16:00 ч.
|17:17 ч.
|Игры
|05:04 ч.
|04:25 ч.
|Режим ожидания
|102 ч.
|104 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 13 МП)
|2 (50 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|-
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.4
|f/2.5
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.2"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|-
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Июнь 2023 года
|Дата начала продаж
|Май 2023 года
|Июль 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 68 Вт
|Да, 30 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Asus Zenfone 10 более удачной покупкой.
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