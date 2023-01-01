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Motorola Edge 40 против Google Pixel 7 Pro

74 из 100
Motorola Edge 40
VS
77 из 100
Google Pixel 7 Pro
Motorola Edge 40
Google Pixel 7 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 мая 2023 года Motorola Edge 40 с экраном 6.55" и чипом MediaTek Dimensity 8020, против 6.7-дюймового Google Pixel 7 Pro, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Edge 40
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Поддерживает более мощную зарядку (68W vs 23W)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Весит на 45 граммов меньше
Причины выбрать Google Pixel 7 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • На 27% выше плотность пикселей (512 vs 402 PPI)
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4400 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1058 и 828 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Edge 40
vs
Pixel 7 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип POLED AMOLED
Размер 6.55 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 512 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 550 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит 1500 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 90.8% 88.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Edge 40
н/д
Pixel 7 Pro
1097 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.43 мм 162.9 мм
Ширина 71.99 мм 76.6 мм
Толщина 7.49 мм 8.9 мм
Вес 167 граммов 212 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий, Красный Черный, Белый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Edge 40 +2%
90.8%
Pixel 7 Pro
88.7%

Производительность

Тестируем Motorola Edge 40 и Google Pixel 7 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8020 Google Tensor G2
Макс. частота 2600 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Mali-G710 MP7
Частота GPU - 850 МГц
FLOPS - ~1153 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Edge 40
828
Pixel 7 Pro +28%
1058
Geekbench 5 (многоядерный)
Edge 40
2515
Pixel 7 Pro +27%
3196
AnTuTu Benchmark 9
Edge 40
н/д
Pixel 7 Pro
797598
CPU - 213533
GPU - 317412
Memory - 110534
UX - 149583
Total score - 797598
3DMark Wild Life Performance
Edge 40
н/д
Pixel 7 Pro
6394
Пиковая температура корпуса - 44.9 °C
Stability - 71%
Graphics test - 38 FPS
Graphics score - 6394
PCMark 3.0
Edge 40
н/д
Pixel 7 Pro
11509
Web score - 9113
Video editing - 6730
Photo editing - 18369
Data manipulation - 10812
Writing score - 16269
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI My UX Stock Android
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4400 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 68 Вт 23 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (23 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да Да (46% за 30 минут)
Время полной зарядки ч. 1:49 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 09:10 ч.
Просмотр видео - 14:51 ч.
Игры - 04:48 ч.
Режим ожидания - 76 ч.
Общая автономность
Edge 40
н/д
Pixel 7 Pro
27:19 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Edge 40 vs Google Pixel 7 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 126°
Количество объективов 2 (50 МП + 13 МП) 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 7 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 10.8 мегапикселей
Разрешение фото - 3648 x 2736
Апертура f/2.4 -
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Edge 40
н/д
Pixel 7 Pro
148
Качество видео
Edge 40
н/д
Pixel 7 Pro
143
Итоговая оценка камеры
Edge 40
н/д
Pixel 7 Pro
147

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Edge 40
н/д
Pixel 7 Pro
88.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2023 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Май 2023 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, производительность, коммуникации и корпус - выбирайте Google Pixel 7 Pro, а если игры и автономность – то Motorola Edge 40.

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